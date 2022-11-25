لقاء الفرصة الأخيرة.. فعاليات متعددة للجماهير القطرية لدعم العنابي قبل مواجهة السنغال

فعاليات متنوعة احتضنتها منطقة مشيرب قلب الدوحة لدعم ومؤازرة المنتخب القطري، استعدادا لمباراة العنابي ضد منتخب السنغال في الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الأولى بالمونديال، وذلك بهدف توجيه رسالة للاعبين بأن الجمهور القطري ما زال يثق في قدرة المنتخب على تجاوز خيبة المباراة الأولى التي خسرها أمام الإكوادور بنتيجة هدفين دون مقابل.

كانت الجماهير القطرية قد استجابت لدعوة أطلقت على وسائل التواصل من أجل دعم المنتخب قبل مباراته مع السنغال من خلال تنظيم مسيرة تشجيعية، وامتلأت قرية العنابي بالحضور الجماهيري، واستمتعت بالأجواء والفعاليات التي أعدت للجماهير وتزينت شوارع مشيرب بالأعلام وسط هتافات تدعو اللاعبين إلى إثبات الذات خلال مباراة السنغال.

ولم تقتصر الفعالية على جماهير مُنتخب قطر فقط، بل شارك فيها جماهير العديد البلدان العربية، وكانت رقصة العرضة حاضرةً في قرية العنابي وجذبت الأنظار، وشارك فيها العديد من الجماهير، وحرصت الجماهير الأجنبية على الحضور والتقاط الصور التذكارية في تلك الليلة المونديالية.

خلف العنابي

وعبر رئيس إدارة التسويق والاتصال في مشيرب العقارية حافظ علي، في تصريح للجزيرة نت، عن سعادته بتنظيم هذه الفعالية، مؤكدا أن المنتخب القطري وجمهور العنابي سيقفان بصوت واحد اليوم لدعم اللاعبين على أرضية الميدان.

وأكد علي أنه شعور جميل عندما يشاهد هذا الإقبال الكبير على دعم المنتخب القطري، مما يؤكد وحدة الصف خلف المنتخب القطري من شباب وأطفال ونساء وكل الشرائح العمرية التي عبرت عن انتمائها لمنتخبها.

واستقبلت قرية العنابي كافة الشرائح العمرية التي جاءت للوقوف خلف منتخب قطر في استحقاقاته المونديالية القادمة، وتنوعت الفعاليات في القرية من مشاهدة إنجازات منتخب قطر تاريخيا عبر متحف يوثق تطور الكرة القطرية، إلى جانب رفع الأعلام القطرية والاستمتاع بكافة الألعاب الموجودة داخل القرية.

ثقة عالية

من جانبه، أكد خالد أحمد فخرو لاعب منتخب قطر السابق أنه تفاجأ بحجم الفعاليات الجميلة في بيت العنابي، خاصة الذاكرة الرياضية لمنتخب قطر، معتبرا أن حظوظ قطر ستكون أقوى من منتخب السنغال بفضل الدعم الجماهيري الذي سيكون خلف العنابي.

وأضاف أن وجود الجماهير القطرية والعربية في مشيرب هي رسالة للاعبين من أجل تقديم كل ما في وسعهم من أجل إفراح الشعب القطري، مؤكدا أن منتخب قطر يجب أن يكون له بصمة باعتبار قطر البلد المنظم.

وعقب الانتهاء من الفعاليات في قرية العنابي خرجت مسيرة تضم العديد من الجماهير القطرية والعربية لتجوب منطقة مشيرب، وسط أهازيج وأغان داعمة لمنتخب قطر.

وأظهرت المسيرة مدى التلاحم بين الجاليات العربية التي تقف صفا واحدا خلف المنتخبات العربية المشاركة في مونديال قطر، كما عبرت الجماهير الحاضرة عن مساندتها المطلقة لمنتخب قطر، والعمل على التشجيع بقوة في الملعب من أجل تحقيق الفوز في المباراة أمام السنغال، نظرا لحجم الرهان الرياضي للمنتخبين في هذه المباراة.

وتقع قرية العنابي في بيت الشركة بمتاحف مشيرب وسط الحي التراثي في مشيرب قلب الدوحة، وتعدّ مركز الاحتفالات الرئيسي لمنتخب قطر لكرة القدم، والدخول يكون بشكل مجاني لكل الزوار من أجل الاستمتاع اليومي بالفعاليات المتنوعة على مدار نهائيات كأس العالم.