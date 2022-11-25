تعادل هولندا والإكوادور يؤجّل الحسم ويُنهي أحلام منتخب قطر في كأس العالم

حسم التعادل بهدف لمثله مباراة هولندا والإكوادور في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم 2022 المقامة في دولة قطر، ليتأجل الكشف عن هوية المتأهلين إلى الدور الثاني للجولة الثالثة، في وقت تأكد فيه خروج "العنابي" من المنافسة.

وتتصارع منتخبات هولندا والإكوادور والسنغال على بطاقتي الصعود، علما بأن الجولة الأخيرة تشهد مواجهة بين هولندا وقطر، وأخرى بين السنغال والإكوادور.

تعادل هولندا والإكوادور

وسجل كودي جاغبو هدف التقدم لمنتخب هولندا في الدقيقة السادسة، قبل أن يتعادل إينير فالنسيا لمنتخب الإكوادور في الدقيقة 49.

التعادل رفع رصيد كلا المنتخبين إلى 4 نقاط، بعد فوز الإكوادور في الجولة الأولى على قطر 2-0، وتغلب هولندا على السنغال بنفس النتيجة، أي أنهما تساويا كذلك في رصيد الأهداف.

وبدأت المباراة بضغط هولندي مبكر أثمر هدفا سريعا عبر كودي جاغبو الذي سدد كرة رائعة من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك الإكوادور، بعد تمريرة دافي كلاسين، مدونا الهدف الثاني له في البطولة، بعد تسجيله أمام السنغال.

ومع مرور الوقت، بدأ منتخب الإكوادور في استجماع قوته ووقف ندا للهولنديين، وكاد أكثر من مرة أن يدرك هدف التعادل.

وكاد المخضرم إينير فالنسيا أن يسجل الهدف الأول للإكوادور في الدقيقة 32 من تسديدة قوية، لكن حارس هولندا أندريس نوبرت منعه من ذلك.

وشهدت الدقيقة الثالثة والأخيرة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول اهتزاز شباك هولندا عبر بيرفس إستوبينان، لكن الحكم الجزائري مصطفى غربال رفض احتساب الهدف، بسبب وجود لاعب إكوادوري في وضعية تسلل، وقد حجب الرؤية عن الحارس الهولندي.