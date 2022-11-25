الدوحة- ما أن تطأ قدماك جناح أهداف التنمية المستدامة في مهرجان المشجعين بحديقة البدع بالدوحة ضمن فعاليات كأس العالم قطر 2022، حتى ترى فيلما ورسوما متحركة تصور كيفية تطور الحياة على الأرض وأهمية الحفاظ على الموارد، والتركيز على توفير الفرص للشعوب من أجل التنمية، خاصة في ما يتعلق بتوفير فرص التعليم.

ويتضمن الفيلم المصور التركيز على طرح أهداف التنمية المستدامة الـ17، التي اعتمدتها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عام 2015، وتعرف أيضا باسم الأهداف العالمية، بوصفها دعوة عالمية للعمل على إنهاء الفقر وحماية الأرض وضمان تمتع جميع الناس بالسلام والازدهار بحلول عام 2030.

كما يركز الفيلم على طرح أهداف التنمية المستدامة بصورة توضيحية لجذب الجمهور بهدف توعية الجميع بهذه الأهداف وحثهم على التعاون من أجل إنجازها، حيث تشمل محاربة الفقر والقضاء التام على الجوع وتحقيق الصحة الجيدة والرفاه، وتوفير التعليم الجيد وتحقيق المساواة بين الجنسين، وتوفير المياه النظيفة والنظافة الصحية وتوفير طاقة نظيفة وبأسعار معقولة.

ويوضح الفيلم أن الأهداف تشمل أيضا العمل اللائق ونمو الاقتصاد والصناعة والابتكار والهياكل الأساسية والحد من أوجه عدم المساواة وتنفيذ مدن ومجتمعات محلية مستدامة والإنتاج والاستهلاك المستدام والعمل المناخي والحياة تحت الماء والحياة في البر والسلام والعدل والمؤسسات القوية والشراكات من أجل تنفيذ هذه الأهداف.

كما يتضمن الجناح عرضا مصورا بلافتات كبيرة لأهم الخطوات التي اتخذتها دولة قطر في إطار العمل على تحقيق هذه الأهداف، فضلا عن توفير الفرصة لتنظيم جلسات نقاشية وحوارية مع مسؤولي الجناح للرد على استفسارات وأسئلة الجمهور في هذا الصدد.

وكانت الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة التعليم فوق الجميع عضو مجموعة المدافعين عن أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، افتتحت جناح "أهداف التنمية المستدامة" لمؤسسة التعليم فوق الجميع، ضمن فعاليات بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 بمنطقة المشجعين في حديقة البدع.

وتضمن الافتتاح جلسة نقاشية حول الرياضة كوسيلة لتعزيز التنمية والسلام دوليا، بالإضافة إلى التحديات التي تحول دون تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وشارك في الجلسة كل من رئيس جمهورية رواندا بول كاغامي، ورئيس جمهورية السنغال ماكي سال، والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، وعدد من المسؤولين الدوليين وأعضاء في مجموعة المدافعين عن أهداف التنمية المستدامة.

إطلاق الحملة

وتم رسميا إطلاق حملة "تحقيق الأهداف" لمؤسسة التعليم فوق الجميع التي تستمر في الفترة من 21 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري حتى 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وتدعو للتكاتف والالتقاء من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة على هامش كأس العالم فيفا قطر 2022.

وتتضمن الحملة العديد من الأنشطة التي تقام بالتعاون مع شركاء المؤسسة مثل اليونيسيف واليونسكو والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وتشمل عروضا موسيقية حية، وجلسات نقاشية مع قادة العالم، وأعمالا فنية، وورش عمل لكرة القدم.

وقالت الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة التعليم فوق الجميع إن الناس اجتمعوا من جميع أنحاء العالم في حملة "تسجيل الأهداف" في جناح من تصميم زها حديد، وهي أول امرأة عربية ومسلمة تشتهر في هذا المجال، بالإضافة إلى أنها صممت ملعب الجنوب.

وعبرت -في تغريدة لها على تويتر- عن سعادتها بأن ترى مؤسسة التعليم فوق الجميع تدعو الجميع لعالم يتمتع بالسلام والمساواة والمستقبل المستدام.

تحديات كبيرة

من جهته، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية -في فيديو مصور على موقع المؤسسة بتويتر- إنه سعيد بالخطوات التي تتخذها المؤسسة في سبيل نشر التعليم وتحقيق أهدافها، موضحا أننا نواجه تحديات كبيرة في عالم اليوم، مثل الفقر وعدم المساواة والحروب والمناخ.

ولفت إلى أن الاستدامة وأهداف التنمية توفر الملاذ والحل للعالم للتحرك واحتواء الجميع وعدم ترك أحد في الخلف، موضحا أن مؤسسة التعليم فوق الجميع التي أطلقتها الشيخة موزا بنت ناصر تعد مبادرة رائعة، حيث يأتي التعليم في مقدمة أهداف التنمية المستدامة، وربما يعد الأهم بين هذه الأهداف.

وأوضح أنه من خلال التعليم نستطيع تغيير المجتمعات، كما نستطيع أن نعزز المساواة والسلام بين الجميع، ويمكن من خلاله أن نخلق فرص التنمية في جميع أنحاء العالم.

مظلة التعليم فوق الجميع

وقال ممثل مؤسسة التعليم فوق الجميع الشيخ مبارك آل ثاني للجزيرة نت إن المؤسسة أطلقت حملة "تحقيق الأهداف" على هامش تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، وذلك في إطار ما تقدمه المؤسسة من أعمال للمساعدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.

وتابع أنه بينما نحتفل باستضافة قطر أفضل فرق كرة القدم في كأس العالم، ندعو الجميع للعمل الآن، والانضمام إلى فريق الأحلام العالمي لبناء عالم أفضل معًا. مؤكدا أننا نحتاج اليوم -أكثر من أي وقت مضى- إلى الاتحاد والعمل معًا لجعل أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة واقعًا ملموسًا، وجعل العالم مكانًا أفضل، وهو ما يمكننا تحقيقه معًا.

وأضاف مبارك آل ثاني أن حملة "تحقيق الأهداف" تسلط الضوء على الالتزام الفريد لمؤسسة التعليم فوق الجميع بأهداف التنمية المستدامة من خلال الفعاليات التي سيستضيفها الشركاء طوال فترة إقامة كأس العالم، بما في ذلك قادة العالم، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ودعاة ومناصرو أهداف التنمية المستدامة، وعشاق كرة القدم.

وأوضح أن الحملة تشمل تنظيم معرض دائم بعنوان "تحقيق الأهداف" في مهرجان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للمشجعين، بالإضافة إلى تدشين حملة رقمية تتضمن أفلامًا ورسومًا متحركة ومقاطع فيديو وشهادات حول أهمية أهداف التنمية المستدامة وكيف يمكن تنفيذها، بالإضافة إلى معرض فني يسمح للمشجعين بمعرفة المزيد عن أهداف التنمية المستدامة وأهمية تحقيقها.