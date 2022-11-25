العنابي أمام أسود التيرانغا.. جمعة مونديالية وأجواء حماسية قبيل مباراة قطر والسنغال

أدى المئات من الجماهير والمتطوعين وقوات أمن بطولة كأس العالم، صلاة الجمعة في ساحة ملعب الثمامة، وذلك قبيل انطلاق لقاء قطر والسنغال في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى.

وأظهر مقطع فيديو حضور الأفراد إلى ساحة مخصصة وقت الأذان، حيث استمعوا للخطبة باللغة العربية قبل أن يؤدوا الصلاة أمام الملعب المونديالي.

كلنا العنابي

وعلى منصات التواصل الاجتماعي، برز وسم #كلنا_العنابي عبر المنصات القطرية والعربية، حيث تعد المباراة بمثابة الفرصة الأخيرة للإبقاء على حظوظ المنتخب القطري في التأهل للدور الثاني، إذ يحتاج لتحقيق الفوز قبل مهمته الصعبة أمام الطواحين الهولندية في الجولة الثالثة.

نتمنى كل التوفيق لمنتخبنا الوطني في مباراة اليوم أمام السنغال 🇶🇦💪#كلنا_العنابي #قطر2022 pic.twitter.com/ebr31IkpMx — Al-Sailiya club نادي السيلية الرياضي (@AlSailiyaclub) November 25, 2022

وتأتي المباراة مع أسود التيرانغا بعد الخسارة الأولى أمام المنتخب الإكوادوري بهدفين نظيفين، في الوقت الذي خسرت فيه السنغال أيضا بنفس النتيجة من المنتخب الهولندي ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وشارك في الوسم عدد من حسابات الأندية القطرية والأجنبية، والسفارات وروابط المشجعين، إلى جانب عدد من الإعلاميين والمؤثرين الذي حرصوا على حشد الدعم لمؤازرة منتخب قطر في لقاء اليوم.

وقال حساب مؤسسة دوري نجوم قطر، في تغريدة له عبر تويتر، "موعدنا اليوم.. العنابي أقوى بتشجيعكم.. كلنا العنابي".

أول أيام الجولة الثانية.. وثاني مباريات #منتخبنا الوطني

كل التوفيق للعنابي في مباراة اليوم#كلنا_العنابي 😍✌️ pic.twitter.com/9beGH11naC — خالد جاسم (@khalidjassem74) November 25, 2022

وغرّد حساب مجلس الجمهور السعودي، في تغريدة أخرى، قال فيها "كلنا العنابي.. دعمًا للمنتخب القطري، قدام.. تعال بكرة وتابع المباراة البيت بيتك".

وعلق رئيس تحرير صحيفة الوطن القطرية عبد الرحمن القحطاني، قائلًا "العنابي أقوى بحضوركم وتشجيعكم، كونوا على الوعد في استاد الثمامة".