حقق منتخب البرازيل فوزا مقنعا على نظيره الصربي بنتيجة 2-0، في افتتاح مباريات الفريقين بالنسخة الـ22 من كأس العالم 2022 في قطر، وفي ختام منافسات الجولة الأولى.

أقيمت المباراة على ملعب لوسيل، الذي سيستضيف المباراة النهائية يوم 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

اعتمد لاعبو صربيا منذ البداية على القوة البدنية وعلى الالتحامات إلى جانب من الخشونة من أجل الحد من خطورة البرازيليين، وهو ما كلفهم بطاقة صفراء مبكرة تحصّل عليها ستراهينيا بافلوفيتش بعد 7 دقائق فقط.

وأغلق الفريق القادم من شرق القارة الأوروبية جميع الطرق المؤدية إلى الحارس سيرجي ميلينكوفيتش، ليلجأ راقصو السامبا إلى التسديد من بعيد، حيث حاول نيمار وكاسيميرو على التوالي، فاصطدمت الأولى في الدفاع، بينما أمسك ميلينكوفيتش بالثانية.

وضرب القائد تياغو سيلفا الدفاع الصربي بتمريرة أرضية اتجاه فينيسيوس جونيور، لكن ميلينكوفيتش كان أسرع وأبعد الكرة إلى خارج المرمى.

واعتمد منتخب صربيا على الهجمات المرتدة، لكنه لم يشكّل أي خطورة طوال مجريات الشوط الأول.

انتفاضة في الشوط الثاني

بعد الاستراحة واصل البرازيليون أفضليتهم، وسدد لهم أليكس ساندرو، مدافع يوفنتوس، كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، ردها القائم الأيمن.

ومن هجوم منظم، نجح منتخب البرازيل أخيرا في الوصول إلى الشباك، بعد تصويبة من فينيسيوس، ردها الحارس ميلينكوفيتش في المكان الخاطئ، لتجد المتابع ريتشارليسون، الذي أعادها إلى الشباك الخالية بكل سهولة في الدقيقة 62.

وأجرى مدرب صربيا تغييرات هجومية من أجل التدارك، فاستعان بدوشان فلاهوفيتش، مهاجم يوفنتوس، الذي حلّ مكان زميله فيليب ملادينوفيش.

لكن منتخب البرازيل لم يعط المجال لذلك، فأضاف الهدف الثاني بعد تمريرة من فينيسيوس على الجهة اليسرى، استلمها ريتشارليسون بطريقة رائعة، ورفعها إلى أعلى ثم سددها مقصية جانبية على يمين ميلينكوفيتش، الذي قام بإحضارها من الشباك في الدقيقة 73، ليكون الهدف الأجمل بمونديال قطر حتى الآن.

ريتشارليسون عاد إليكم من جديد! مهاجم توتنهام بطريقة فنيّة قادمة من شواطئ كوباكابانا يضيف الهدف الثاني لمنتخب بلاده والشخصي الثاني له في المباراة (2-صفر) #كأس_العالم_قطر_2022 | #قطر_2022 | #البرازيل_صربيا #Qatar2022 #WorldCup2022 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/VQ87N8Wx3r — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 24, 2022

وجاء الدور على العارضة لتتعاطف مع صربيا، وترد تصويبة صاروخية من كاسيميرو، ليكتفي "راقصو السامبا" بهدفين، في مباراتهما الأولى في مونديال قطر.

وتصدر منتخب البرازيل فرق المجموعة السابعة برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن نظيره السويسري، الذي فاز في وقت سابق على الكاميرون بهدف وحيد سجله بريل إيمبولو.

وفي الجولة الثانية من دور المجموعات، يواجه البرازيل نظيره سويسرا، بينما يلتقي الجريحان الكاميرون وصربيا، يوم الاثنين 28 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.