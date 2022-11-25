هل انتهى مشواره في كأس العالم؟.. إصابة نيمار تثير مخاوف البرازيليين

خضع النجم البرازيلي نيمار -اليوم الجمعة- إلى كشوف بالأشعة في مقرّ إقامة منتخب البرازيل بالعاصمة القطرية الدوحة، وذلك لبيان تطور حالته الصحية بعد تعرضه لالتواء في الكاحل خلال مباراة منتخب بلاده الأولى في مونديال قطر 2022 أمس الخميس.

وتعرض نيمار وزميله المدافع دانيلو لإصابة على مستوى الكاحل خلال المباراة التي انتهت أمس الخميس بفوز البرازيل على صربيا 2-صفر في افتتاح مباريات المجموعة السابعة. وقال طبيب المنتخب البرازيلي رودريغو لاسمار في فيديو بثه الاتحاد البرازيلي للعبة، إن نيمار يعاني من "إصابة في الرباط الجانبي" للكاحل، بينما أصيب المدافع دانيلو بدوره بالتواء في الكاحل.

وأضاف لاسمار "لن يكون اللاعبان متاحين في مباراتنا المقبلة، لكنهما يواصلان علاجهما بهدف استعادة خدماتهما في الوقت المناسب لخوض بقية البطولة".

وقال مصدر مقرب من منتخب البرازيل لرويترز إن الثنائي نيمار ودانيلو سيغيبان عن المباراتين المتبقيتين في دور المجموعات بكأس العالم، وسيسابقان الزمن للتعافي قبل مرحلة خروج المغلوب.

وغادر نيمار الملعب وهو يعرج في الدقيقة 80 من المباراة التي جرت في ملعب لوسيل.

وأثناء وجوده على دكة البدلاء، خلع لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي الحذاء من قدمه اليمنى ونزع جوربه وواقي الساق. وفي الصور التي التقطها المصورون، ظهر تورم بحجم البيضة في أسفل قدمه، ثمّ ظهر نيمار وهو يعرج عند عودته إلى غرفة تبديل الملابس.

تاريخ من الإصابات

ويملك نيمار تاريخا حزينا مع الإصابات، وتحديدا في كاحله الأيمن في عام 2019، وهي الإصابة التي أبعدته آنذاك عن المشاركة في كوبا أميركا، كما أصيب إصابة قوية بكسر في الظهر في مواجهة الدور ربع النهائي من مونديال 2014 أمام كولومبيا، حرمته من استكمال المشوار في النسخة التي استضافتها البرازيل.

وسجّل مهاجم توتنهام الإنجليزي ريشارليسون هدفي البرازيل أمس في الدقيقتين 62 و73، وقاد منتخب بلاده لتصدر المجموعة السابعة برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن سويسرا الفائزة على الكاميرون 1-صفر.

ويواجه المنتخب البرازيلي الطامح لإحراز لقب كأس العالم للمرة السادسة نظيره السويسري الاثنين المقبل، قبل أن يختتم مبارياته في الدور الأول بملاقاة المنتخب الكاميروني.