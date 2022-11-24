شاهد.. بلجيكا تنجو من كمين كندا وتحقق فوزا صعبا في كأس العالم 2022

نجا المنتخب البلجيكي من كمين نظيره الكندي، بعد أن فاز عليه بصعوبة بهدف دون رد، مع ضياع ضربة جزاء لكندا في أولى دقائق المباراة التي جمعت المنتخبين على أرضية ملعب أحمد بن علي، ضمن المجموعة السادسة بكأس العالم 2022 في قطر.

وفي سيناريو مفاجئ، دخل منتخب كندا المباراة مبادرا بالهجوم واستحوذ على الكرة منذ صفارة البداية، فيما بدا البلجيكيون عاجزين تماما عن مجاراة إيقاع وسرعة زملاء ألفونسو ديفيس.

ففي أولى 10 دقائق من المباراة خلق المنتخب الكندي 8 محاولات حقيقية للتسجيل، أكثر من مجموع المحاولات التي حققها في المباريات الثلاث التي خاضها في مشاركته الوحيدة في المونديال، خلال نسخة مكسيكو 1986.

ضغط الكنديين الرهيب، أوقع دفاع بلجيكا في المحظور، ليحصل ممثل أميركا الشمالية على ضربة جزاء في الدقيقة الـ11، لكن ديفيس نجم بايرن ميونخ، فشل في تحويلها إلى هدف، بعد تصد رائع من أحسن حارس في العالم عام 2022، تيبو كورتوا، ليحرم كندا من تسجيل أول هدف لها في تاريخ المونديال.

واصل منتخب كندا الضغط على بلجيكا وكان هو الطرف الأقوى على المستطيل الأخضر، كما طالب في مناسبتين بضربتي جزاء، لكن الحكم الزامبي جياني سيكازوي، رفض الاستجابة.

وفي الوقت الذي ظن فيه الجميع أن النصف الأول من اللقاء سينتهي، كما بدأ، دون أهداف، تمكنت بلجيكا من افتتاح باب التسجيل، عبر المهاجم ميشي باتشوايي، في الدقيقة 44، لتنتهي الجولة الأولى، بتقدم زملاء كيفين دي بروين، بهدف دون رد.

ولم تختلف بداية الجولة الثانية كثيرا عن سابقتها، فقد بادر الكنديون إلى الهجوم وكانوا الأخطر فوق أرضية الملعب، بينما ركن البلجيكيون للخلف، معتمدين على الهجمات المضادة، كادت إحداها أن تلج الشباك في الدقيقة الـ66 بواسطة باتشوايي، لولا تدخل الدفاع.

بينما وجدت محاولات ممثلي أميركا الشمالية في الدقائق الأخيرة من زمن اللقاء، استماتة قوية من الدفاع وتألقا لافتا للحارس تيبو كورتوا.

وانتهت المباراة بانتصار "الشياطين الحمر" بهدف دون رد وتصدر مجموعته برصيد 3 نقاط، بفارق نقطتين عن المغرب وكرواتيا المتعادلين في وقت سابق من دون أهداف.