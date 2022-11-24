رونالدو يدخل التاريخ ويقود البرتغال لفوز مثير على غانا في كأس العالم 2022

دشّن منتخب البرتغال مشاركته الثامنة في كأس العالم بنجاح، وحقق فوزًا مثيرًا على نظيره الغاني بنتيجة 3-2، في افتتاح مباريات المنتخبين في كأس العالم قطر 2022.

وأقيمت المباراة على ملعب 974 -الذي سيتم تفكيكه بالكامل بعد انتهاء المونديال- لحساب المجموعة السابعة من الجولة الأولى لدور المجموعات.

بداية ضعيفة

جاء شوط المباراة الأول مخيبًا للآمال، وندرت فيه الفرص للتسجيل، قبل أن يتغير الحال تمامًا في الشوط الثاني الذي كان مثيرًا، وشهد تسجيل الأهداف الخمسة.

وأوقع كريستيانو رونالدو دفاع منتخب غانا في المحظور، وتعرّض للعرقلة داخل منطقة الجزاء، ليطلق الحكم الأميركي -ذو الأصول المغربية إسماعيل الفتح- صافرته مشيرًا إلى علامة الجزاء لصالح البرتغال.

ولم تجد الاحتجاجات الغانية طريقها إلى إقناع الحكم بالعدول عن قراره، ليتقدّم لها كريستيانو بنفسه، ويسدّدها بقوة على يمين الحارس لورانس أتي زيغي، مسجلًا الهدف الأول للبرتغال في الدقيقة 65.

وبفضل هذا الهدف أصبح كريستيانو رونالدو أول لاعب في تاريخ كأس العالم، الذي يسجّل أهدافًا في 5 نسخ مختلفة، كما رفع رصيده الإجمالي من الأهداف في المونديال إلى 8.

ويحتاج "الدون" إلى هدف وحيد من أجل معادلة رقم مواطنه إيزيبيو -صاحب الأهداف الـ9- ليشاركه عرش صدارة هدافي "برازيل أوروبا" في المونديال.

لكن فرحة كريستيانو لم تدم إلا 7 دقائق، بعدما نجح أندري أيو في تعديل النتيجة، مستغلًا خطأ في تغطية الدفاع البرتغالي، ليضع الكرة بكل سهولة في الشباك.

لكنّ رد البرتغال لم يتأخر كثيرًا بعدما أوصل برونو فيرنانديز الكرة إلى جواو فيليكس، الذي انطلق من الجهة اليمنى، ثم وضع الكرة من فوق الحارس في الشباك، في الدقيقة 78.

ولم يستفق منتخب غانا من صدمة الهدف الثاني، ليعاجلهم البرتغاليون بالهدف الثالث من هجوم مرتد سريع، وصلت فيه الكرة إلى فيرنانديز، ومنه إلى رافائيل لياو، الذي أرسلها إلى أقصى الزاوية اليسرى، بكرة أرضية إلى الشباك.

وأحيا منتخب غانا المباراة من جديد، بعدما قلّص عثمان بوكاري النتيجة في الدقيقة 89، من ضربة رأس وضعها على اليسار في الشباك، فكانت صعبة على الحارس دييغو كوستا، لكن المباراة انتهت بفوز برتغالي مثير.

صدارة برتغالية

واعتلى منتخب البرتغال صدارة المجموعة 7 منذ الجولة الافتتاحية، بعدما حقق أول 3 نقاط له، بينما يتذيّل منتخب "النجوم السمراء" بلا أي رصيد.

وكان منتخبا الأوروغواي وكوريا الجنوبية قد اكتفيا بنتيجة التعادل السلبي، في المباراة التي سبقت مواجهة البرتغال وغانا، والتي أقيمت على ملعب المدينة التعليمية.