في مونديال قطر.. خسر الألمان فلماذا فرح العرب؟

خسر المنتخب الألماني في مباراته الأولى أمام المنتخب الياباني 2-1 في نهائيات كأس العالم فيفا قطر 2022، لكن الأمر تحول إلى شماتة في المنصات العربية بهذه الخسارة.

وربط الناشطون العرب الهزيمة الألمانية بسبب الرسائل السياسية التي أراد المنتخب الألماني إيصالها في بداية المباراة عندما وضع اللاعبون أيديهم على أفواههم.

يذكر أن ألمانيا من ضمن الدول التي طالبت بوضع شعارات لدعم المثليين في مونديال قطر، كما رفضت قطر دخول طائرة المنتخب الألماني إلى أجوائها بسبب رفعها لشعار دعم المثليين؛ ما اضطرهم للهبوط في بلد آخر وتغيير الطائرة ومن ثم القدوم إلى قطر.

وتشارك ألمانيا دولٌ أوروبية أخرى في شن حملة ضد قطر على خلفية استضافة الأخيرة لنهائيات كأس العالم بسبب ما يسمونه انتهاك قطر لحقوق الإنسان.

ورصدت حلقة (2022/11/24) من برنامج "شبكات" التعليقات العربية حيث وصف الفنان المصري محمد هنيدي شعارات الفريق الألماني بالمتعجرفة والبلطجة، فكتب "تخيل كم العجرفة والبلطجة.. حد يدخل بيتك وعايز يفرض رأيه عليك بالعافية ويدعو لحاجات أنت ودينك وعاداتك وتقاليدك ومجتمعك رافضينها.. أوعى تخاف تدافع عن أفكارك مهما كان الثمن".

في حين اقترح مجدي شاهين تغيير اسم مونديال قطر، فكتب "المفروض يغيروا اسمه لمونديال قطر للتربية والتعليم".

وتمنى أندرياس خسارة ألمانيا أمام إسبانيا، فقال "القصة مو هون، القصة ما يخسروا مع إسبانيا بفضيحه كمان، أربع أو خمس أهداف".

ودعت كلاوديا إلى ممارسة الرياضة والابتعاد عن السياسة، فقالت "سيعودون إلى الوطن بشكل أسرع كما ترون. من الأفضل ممارسة المزيد من الرياضة بدلا من الانخراط في السياسة في بلد مضيف".

وسخر خالد من الخسارة وتساءل عن المبلغ الذي دفعه اليابان للألمان "قديش دفعت اليابان للألمان حتى يخسروا، طبعا هي نظرية الألمان أنو السعودية دفعت للأرجنتين".

وتعليقا على خسارة المباراة عبّر مدرب المنتخب الألماني عن خيبة أمله، فقال "بالطبع نشعر بخيبة أمل شديدة. سنحت لنا العديد من الفرص السهلة وقد ارتكبنا بعض الأخطاء. لكن يتعين علينا الآن أن نتطلع إلى الأمام وأن نستعد جيدا لمواجهة إسبانيا حتى نحقق الفوز والتأهل".

أما مدرب المنتخب الياباني فقد عبّر عن سعادته بهذا الفوز وقال "قمت بتشجيع لاعبي المنتخب الياباني وقلت لهم علينا أن نكون أقوياء ونكافح للحظة الأخيرة ونستغل الفرص. لقد تمكنا من صد محاولات منافسنا في الشوط الثاني واغتنم لاعبونا الفرص وكان أداؤهم جيدا للغاية كما أظهرنا القدرات الفعلية والحقيقية لمنتخب اليابان".