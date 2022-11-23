فرحة عربية ومزحة رونالدو وخطة المغرب.. حصاد اليوم الثالث من مونديال قطر 2022

بدأ اليوم الثالث من كأس العالم 2022 في قطر بطريقة مميزة للعرب، حيث فاز المنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني، وتبع ذلك فرحة واحتفالات ودعم رسمي وشعبي، وأمر ملكي باعتبار الأربعاء يوم إجازة رسمية في المملكة.

واكتملت الفرحة العربية بعد ذلك وإن بشكل منقوص، بعد تعادل المنتخب التونسي مع نظيره الدانماركي، في مواجهة كان بإمكان "نسور قرطاج" حسمها بأكثر من هدف خلال الشوط الأول.

فوز تاريخي للسعودية على الأرجنتين

دخل المنتخب السعودي التاريخ من أوسع أبوابه، بفوزه على الأرجنتين 2-1 على ملعب لوسيل، وهو الانتصار الأول لـ"لأخضر" السعودي على "التانغو" في 5 مباريات جمعتهما، بما فيها موقعة مونديال قطر.

هذا الفوز جاء رغم تقدم الأرجنتين عبر ليونيل ميسي من ركلة جزاء، لكن هدفي صالح الشهراني وسالم الدوسري، ومن خلفهما الصمود الأسطوري لحارس المرمى محمد العويس، قلب الطاولة على بطل العالم مرتين.

ولا يمكن إنكار دور الفرنسي هيرفي رونار، مدرب السعودية، في هذا الفوز، والأداء الرجولي والمنضبط للاعبي السعودية على أرض الملعب.

وأوقف منتخب السعودية سلسلة "اللاهزيمة" للأرجنتين عند 36 مباراة متتالية، ليظل الرقم القياسي لمنتخب إيطاليا (37 مباراة) صامدا.

أمير قطر بعلم السعودية

حظي منتخب السعودية بدعم وتشجيع الشيخ تميم بن حمد، أمير دولة قطر، الذي حضر المباراة من ملعب لوسيل.

وظهر الأمير تميم بن حمد في مقطع فيديو، وهو يتوشح بالعلم السعودي، وسط فرحة الجماهير التي قابلت ذلك بصيحات الفرح.

وبعد انتهاء المباراة بفوز السعودية، مازح الأمير تميم بن حمد جماهير "الأخضر" وقال لهم: "عاد مش أول مباراة وخلاص، كملوها عاد".

سمو الامير الشيخ تميم بن حمد حفظه الله يمازح الجمهور السعودي :

عاد كملوها 😃 pic.twitter.com/8lZC7XFFtg — خالد جاسم (@khalidjassem74) November 22, 2022

وكان يقف إلى جانب أمير دولة قطر كل من رجا الله السلمي، مساعد وزير الرياضة السعودية، وعدد من مسؤوليها.

إجازة رسمية

عاشت الجماهير السعودية يوما تاريخيا بعد فوز منتخبها على الأرجنتين بقيادة ميسي، وتضاعف هذا الشعور بعد قرار ملكي رسمي.

وزفت وكالة الأنباء السعودية (واس) خبرا سارا للسعوديين، وقالت: "خادم الحرمين الشريفين يوجه أن يكون يوم غد الأربعاء إجازة لجميع الموظفين في كافة قطاعات الدولة، والقطاع الخاص، والطلبة والطالبات في جميع المراحل التعليمية".

#خادم_الحرمين_الشريفين يوجه أن يكون يوم غد الأربعاء إجازة لجميع الموظفين في كافة قطاعات الدولة والقطاع الخاص والطلبة والطالبات في جميع المراحل التعليمية.#واس pic.twitter.com/yRdz7mEojN — واس الأخبار الملكية (@spagov) November 22, 2022

علي البليهي لميسي: "لن تفوز اليوم"

دخل علي البليهي، لاعب منتخب السعودية، في حوار بدا غير ودي مع قائد منتخب الأرجنتين ميسي، أثناء احتفال لاعبي "الأخضر" بالهدف الثاني.

وظهر البليهي وهو يشير إلى شعار السعودية بكل جدية وحزم، وكشف تفاصيل ذلك الحوار: "لقد قلت له إنه لن يفوز، قلت له لن يفوز"، بينما ابتسم "البرغوث" له.

البليهي ياخي 😭😭😭 pic.twitter.com/V9OullFT7y — صـالح بن منصور (@IamSaleh14) November 22, 2022

عكّرت الإصابة القوية لياسر الشهراني، مدافع السعودية، بعضا من أفراح "الخضر"، حيث اصطدم بزميله العويس، وخرج على إثرها على نقالة.

وأمر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بنقل اللاعب بشكل عاجل على متن طائرة خاصة للعلاج في ألمانيا، بعد إصابته "بكسر في الفك وعظام الجانب الأيسر من الوجه"، خلال مباراة السعودية والأرجنتين.

وكان الشهراني قد تعرّض لإصابة قوية للغاية خلال المباراة -الثلاثاء- إثر اصطدامه بشكل مباشر في الحارس محمد العويس.

وأفادت تقارير صحفية سعودية بأنه "بعد إجراء الأشعة تبيّن إصابة ياسر الشهراني بكسر في الفك وعظام الجانب الأيسر من الوجه، وأنه يحتاج إلى تدخل جراحي سريع بسبب النزيف الداخلي".

وحبس الشهراني أنفاس السعوديين والعرب وعشاق الكرة، في الدقيقة 90 من عمر المباراة، عندما سقط أرضًا بعد اصطدام عنيف مع حارس المنتخب السعودي.

نقطة لتونس

اكتفى المنتخب التونسي بنقطة من مباراته الأولى في مونديال قطر 2022، عقب تعادله مع نظيره الدانماركي على ملعب المدينة التعليمية.

وقدّم "نسور قرطاج" أداء مميزا، لا سيما في الشوط الأول، لكنه لم ينجح في هز الشباك، وهو ما ينطبق على رفاق كريستين إريكسين، ليشهد كأس العالم في نسخته الحالية أول تعادل سلبي.

كاد نسور قرطاج أن يفتتحوا التسجيل! عيسى العيدوني يستغل كرة مرتدة من الدفاع في منطقة الجزاء ويطلقها قوية جداً بقدمه اليمنى لكنها تمر بسنتيمرات قليلة فوق العارضة. 📦 اشترك الآن 👇 🔗 https://t.co/DjYUE8XTDz

📱 https://t.co/alkogGLi5u#كأس_العالم_قطر_2022 | #تونس_الدنمارك pic.twitter.com/gvFPf4x1vP — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 22, 2022

واعترف جلال القادري، مدرب منتخب تونس، أنه كان بإمكان لاعبيه تحقيق الفوز، مشيرا إلى أن الحماسة التي ظهر عليها فريقه كان بفضل الفوز السعودي على الأرجنتين.

بداية قوية لأبطال العالم

ضرب منتخب فرنسا بقوة، وبدأ حملة الدفاع عن اللقب الذي توّج به في مونديال روسيا 2018 بفوز كبير على نظيره الأسترالي 4-1، رغم معاناته من غياب بعض نجومه بسبب الإصابة.

دخل الشك إلى قلوب الجماهير الفرنسية بعدما تأخر منتخبها بهدف أسترالي بعد مرور 9 دقائق فقط، لكن رد "الديوك" كان صاعقا برباعية تناوب على تسجيلها أدريان رابيو وكيليان مبابي وأوليفييه جيرو (هدفين)، ليتصدر أبطال العالم المجموعة متقدما على كل من تونس والدانمارك.

وعادل جيرو بفضل هدفيه في أستراليا المهاجم السابق تييري هنري في عدد الأهداف الدولية، إذ سجل كل منهما 51 هدفا، وبات بإمكانه تجاوزه ليكون الهداف التاريخي لمنتخب "الديوك".

ليفاندوفيسكي لا يسجل في كأس العالم

واصل النجم البولندي روبرت ليفاندوفيسكي صيامه عن التسجيل في كأس العالم، عقب انتهاء مباراة منتخب بلاده أمام المكسيك على ملعب 974، بالتعادل السلبي.

وأشار الحكم الأسترالي كريستوفر جيمس بيث، إلى علامة الجزاء لصالح بولندا بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو (VAR)، سددها ليفاندوفيسكي الذي اصطدم بتألق الحارس المخضرم فرانشيسكو غييرمو أوتشوا، ليكون مهاجم برشلونة صاحب أول ضربة جزاء ضائعة في مونديال قطر.

وفشل ليفاندوفيسكي في هز الشباك بكأس العالم، في مباراته الرابعة على التوالي، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي الثاني على التوالي في كأس العالم 2022.

السعودية في الصدارة

بات المنتخب السعودي أكبر المستفيدين من نتائج مباريات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة.

"الأخضر" السعودي خدم نفسه بنفسه أولا، بفوزه على الأرجنتين 2-1، ثم استفاد من تعادل بولندا والمكسيك، ليجلس على صدارة المجموعة حتى حين.

أطلق البرتغالي كارلوس كيروش، مدرب منتخب إيران، تصريحات نارية، انتقد فيها سلوك بعض الجماهير الإيرانية، التي زحفت إلى مدرجات ملعب خليفة الدولي، لتشجيع الفريق ضد إنجلترا.

وأطلق العشرات من هؤلاء الجماهير صافرات الاستهجان أثناء عزف النشيد الوطني الإيراني، كما رددوا عبارات وشعارات منتقدة للنظام في بلادهم.

وبسبب ذلك قال كيروش: "يجب أن يكونوا هنا من أجل دعم الفريق، لا معنى لوجودهم إذا كانوا ضد اللاعبين، لسنا بحاجة لهم".

وأضاف: "سيكون أفضل لو بقوا في منازلهم، نحن لا نحتاج إليهم عندما نفوز فقط، بل نحتاجهم في هذه الظروف أيضا. يستطيع اللاعبون الإحساس بذلك".

رونالدو يمازح مواطنه بيبي

استغل كريستيانو رونالدو، نجم منتخب البرتغال، علاقته الوطيدة بمواطنه بيبي، مدافع بورتو، وقام برسمه على الورق.

لكن هذه الرسمة كانت سيئة للغاية، الأمر الذي تسبب في دخول كريستيانو بنوبة ضحك، ليؤكد على استقرار الأجواء داخل معسكر المنتخب البرتغالي في كأس العالم.

رسمه الأسطورة كريستيانو لبيبي 😂😂😂😂😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/XKX1ADCgnA — عالم كريستيانو (@c7world) November 21, 2022

وزاد ضحك رونالدو، بعدما شاهد بيبي، وقد سبق لهما اللعب سويا بقميص ريال مدريد، تلك اللوحة السيئة، وبدت على وجهه ملامح الدهشة.

خطة مغربية لإيقاف مودريتش

حفّز وليد الركراكي، مدرب منتخب المغرب، لاعبيه قبل مباراتهم الأولى ضد كرواتيا، التي تقام ظهر الأربعاء 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

وقال الركراكي في مؤتمر صحفي: "الجميع جاهز لتقديم مباراة تاريخية أمام وصيف بطل المونديال الأخير، ومن المهم الالتزام نفسيا داخل الملعب".

وكشف المدرب الوطني: "لدينا تكتيك معين ننوي تنفيذه ضد كرواتيا، ولدي بعض الأمور الخاصة لإيقاف خطورة لوكا مودريتش (نجم ريال مدريد)".

بلغ مجموع الدقائق المحتسبة كوقت بدل ضائع في أول 4 مباريات من النسخة الـ22 من كأس العالم، 65 دقيقة، أي تجاوز الساعة بـ5 دقائق.

وكشف مصدر مسؤول للجزيرة سبب احتساب هذه الدقائق، الذي يعود إلى التعليمات الصارمة التي أُعطيت للحكام خلال المعسكر التدريبي المغلق، الذي أقيم لهم في العاصمة القطرية الدوحة، في الفترة ما بين 9 إلى 19 من الشهر الجاري، بأن يحتسب الوقت الضائع الفعلي مهما بلغت مدته.

ويُعد ذلك سابقة تحدث لأول مرة في كأس العالم، بل بجميع البطولات القارية والإقليمية والوطنية، بوجوب لعب الوقت الفعلي للمباريات بكل دقة.

فوز تاريخي

وصف مهاجم المنتخب السعودي صالح الشهري فوز منتخب بلاده على الأرجنتين بالتاريخي وبأنه يسجل في تاريخ الكرة السعودية، وقال للجزيرة نت: "لكن علينا أن نطوي صفحة هذه المباراة ونتطلع للتأهل إلى الدور الثاني في تاريخ مشاركات منتخب بلادنا".

كما عبّر الشهري عن سعادته الغامرة "عندما رأيت الكرة تهزّ شباك الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز"، ليصبح صاحب أول هدف عربي في كأس العالم "قطر 2022".

بدوره، أوضح جناح المنتخب السعودي سالم الدوسري صاحب هدف الفوز، أن فريقه دخل الشوط الثاني وهم مصرّون على تحقيق نتيجة إيجابية وتسجيل هدف التعادل مبكرا، "وبعد هذا الهدف كبرت الآمال واستطعت بفضل الله تسجيل الهدف الثاني".

وردا على سؤال للجزيرة نت حول اعتبار البعض المنتخب السعودي أضعف فرق المجموعة الثالثة، قال الدوسري إنهم سيردّون في الملعب بالمباراتين المقبلتين كما فعلوا في مواجهة الأرجنتين، مؤكدا أن الاحتمالات كلها مفتوحة في هذه المجموعة خاصة أنه لا تزال هناك مباراتان.