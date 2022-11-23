علم فلسطين وصورة شيرين أبو عاقلة.. مشاهد لافتة من مباراة أسود الأطلس وكرواتيا

في مشاهد لفتت الانتباه خلال مباراة منتخبي المغرب وكرواتيا -ضمن منافسات دوري المجموعات في كأس العالم قطر 2022- أشعل المشجعون المغاربة حماسة الجمهور بهتافاتهم، فيما ظهر علم فلسطين وصورة للإعلامية الراحلة شيرين أبو عاقلة في مدرجات المباراة التي حضرها أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

أجواء حماسية

وبثت منصات التواصل الاجتماعي مقاطع مرئية للأجواء الحماسية التي صنعها جمهور المنتخب المغربي، حيث اكتست مدرجات ملعب البيت بمدينة الخور في قطر، باللون الأحمر، بعد أن توافد إليها جمهور المنتخب المغربي بأعداد كبيرة، وهتفوا طيلة وقت المباراة لمساندة فريقهم، من أجل بداية جيدة في المونديال، تحقّقت بعد التعادل أمام كرواتيا وصيف بطل النسخة الماضية.

المنتخب المغربي كأنه يلعب على ارضه وبين جمهوره ، وهذا ميزة تواجد كاس العالم في ارض عربية 🇲🇦 pic.twitter.com/YQa5nIvKPu — حمد لحدان المهندي (@hamadlahdan) November 23, 2022

وحضر أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مباراة المغرب وكرواتيا، وأظهر مقطع فيديو الأمير وهو وسط الجمهور المغربي، حيث تبادل الصور مع الجماهير المغربية وبعض المسؤولين ضمن الوفد الرسمي المغربي.

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد قد حضر يوم أمس -الثلاثاء- في ملعب لوسيل، وظهر متوشحًا بعلم السعودية، في المباراة التي شهدت فوز السعودية التاريخي على منتخب الأرجنتين.

وخلال فعاليات المباراة، رفع مشجعون فلسطينيون ومغاربة العلمين الفلسطيني والمغربي، وشعارات ضد التطبيع مع إسرائيل، بينما ارتدى شبان قمصانًا طُبع عليها صورة الزميلة الراحلة شيرين أبو عاقلة، بالإضافة إلى الكوفية الفلسطينية.

ويشهد مونديال قطر منذ انطلاقه قبل أيام -لأول مرة في المنطقة العربية- فعاليات مختلفة للتضامن مع القضية الفلسطينية، بينما لا تخلو مدرجات التشجيع العربية من رفع العلم الفلسطيني.

وخطف "أسود الأطلس" نقطة ثمينة في مشوارهم نحو المنافسة على بلوغ الدور الثاني من المونديال الكروي، بعد التعادل السلبي مع كرواتيا، في الظهور الأول بكأس العالم 2022 في قطر.