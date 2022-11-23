شاهد.. إسبانيا تنذر المنافسين بفوز كاسح على كوستاريكا في كأس العالم

قصّ المنتخب الإسباني لكرة القدم شريط مشاركته في كأس العالم المقامة في دولة قطر، بانتصار كبير على كوستاريكا، 7-صفر، في أولى مباريات المجموعة الخامسة، التي أقيمت بملعب الثمامة جنوبي العاصمة الدوحة.

ودون مفاجآت، دخل "الماتادور" الإسباني اللقاء ضاغطًا ومسيطرًا، وحاول الوصول مبكرًا لمرمى الحارس كيلور نافاس، وهو ما تحقّق له فعلًا في الدقيقة 11 بواسطة داني أولمو.

وفي الوقت الذي انتظر فيه الجميع ردة فعل كوستاريكا، واصل الإسبان سيطرتهم على مجريات اللعب، فسجلوا ثاني الأهداف في الدقيقة 21 بواسطة نجم ريال مدريد ماركو أسينسيو، ثم الثالث من ركلة الجزاء، حوّلها بنجاح اللاعب فيران توريس في الدقيقة 31.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدّم المنتخب الإسباني بثلاثية نظيفة.

وفي بداية النصف الثاني من المواجهة، لم تختلف كثيرًا عن سابقتها، فقد ظلّت وفية للسيطرة الإسبانية، مقابل تراجع كوستاريكي للخلف.

هذه الوضعية ساعدت الإسبان على إضافة رابع الأهداف، بواسطة لاعب برشلونة فيران توريس في الدقيقة 54، والخامس عن طريق غافي في الدقيقة 74، ثم السادس عن طريق كارلوس سولير في الدقيقة 90.

وقبل أن يختتم موراتا "مهرجان الأهداف" في الدقيقة 93، موقّعًا على الهدف السابع.

لتنتهي المباراة بفوز حامل لقب نسخة 2010 بسباعية نظيفة، وهي أكبر نتيجة مسجّلة -حتى الآن- في هذه النسخة من المونديال، والأسوأ في تاريخ مشاركات كوستاريكا في المونديال.

وبهذا الانتصار يتصدّر المنتخب الإسباني صدارة المجموعة السابعة برصيد 3 نقاط، متقدمًا بفارق النقاط على اليابان، الذي حقّق مفاجأة من العيار الثقيل، وانتصر في وقت سابق على ألمانيا بهدفين دون رد.