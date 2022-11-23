سالم الدوسري.. رجل المناسبات التاريخية يخطف الأضواء من ميسي في يوم ملهم للسعودية

أكد مهاجم المنتخب السعودي سالم الدوسري علو كعبه، وسعة إمكانياته الكروية بعد أن استهل كأس العالم 2022 بشكل رائع، ودوّن اسمه بأحرف ذهبية في تاريخ مشاركات بلاده في كأس العالم.

وفي ظهوره الثاني في النهائيات أسهم في تفجير مفاجأة سعودية من العيار الثقيل في ثالث أيام المونديال وطار بالصقور الخضر عاليا في سماء ملعب لوسيل.

وبعد أن كان أحد اللاعبين السعوديين القلائل الذين سجلوا في كأس العالم (2018) وكأس آسيا (2019) والألعاب الأولمبية في طوكيو (2020)، عاد الدوسري ليدوّن اسمه في سجلات هدافي المونديال ويظهر أنه أحد أعمدة المنتخب السعودي الساعي لتكرار ملحمة مونديال أميركا 1994 عندما بلغ آنذاك ثُمن النهائي بفضل جيل يقوده فؤاد أنور وسعيد العويران ومحمد الدعيع وآخرون.

وبجانب أهدافه مع الأخضر السعودي، زار الدوسري الشباك أيضا في صفوف ناديه الهلال في كأس العالم للأندية ضد فلامنغو البرازيلي، وذلك خلال نصف نهائي نسخة عام 2019 ثم في مباراة فريقه ضد الجزيرة في نسخة عام 2022 من المسابقة ذاتها.

"نيمار" يخطف الأضواء من ميسي

وفي الدقيقة 53 من المباراة الافتتاحية للمجموعة الثالثة من الدور الأول، استقبل اللاعب المكنّى "نيمار الخليج" الكرة على خط منطقة الجزاء من زاوية ضيقة، قبل أن تلاعب بالدفاع الأرجنتيني بشكل رائع ويطلق تسديدة جميلة جدا هزّت شباك الحارس إيميليانو مارتينيز معلنة تقدما تاريخيا وعودة من بعيد للصقور الخضر في مباراة لم يكونوا بالمرة مرشحين حتى للخروج منها بنقطة التعادل.

ووضع الدوسري (31 عاما) منتخب السعودية في المقدمة، بعد شوط ثان كان بمثابة الزلزال، ولم يحلم فيه الكثير من السعوديين بأن يتحول تأخرهم بهدف دون رد إلى فوز هو الأهم في تاريخ الكرة السعودية بعد 5 مشاركات سابقة في كأس العالم شهدت تأهلها مرة وحيدة إلى الدور الثاني عام 1994 من المشاركة الأولى.

وقيل عن لاعب الوسط السعودي سالم الدوسري إنه رجل المناسبات الكبرى، لكنه بهدف الفوز الرائع على الأرجنتين الثلاثاء في مونديال قطر 2022، اكتسب عن جدارة لقب رجل المناسبات التاريخية، لمساهمته الفعالة في إسقاط أحد أقوى المرشحين لنيل اللقب، منتخب التانغو الذي يضم أفضل لاعب في العالم 7 مرات ليونيل ميسي.

"تورنيدو" الأخضر متوهج مع الزعيم

ومنذ خوضه مباراته الدولية الأولى ضد أستراليا في فبراير/شباط 2012 خلال تصفيات مونديال 2014 حيث سجّل هدفا في المباراة التي خسرتها السعودية 2-4، بات الدوسري الملقب بالـ"تورنيدو" (الإعصار)" نظرا للجهود الجبارة التي يبذلها على المستطيل الأخضر، عنصرًا أساسيًّا في صفوف الصقور الخضر.

وتميّز الدوسري في مركز الجناح لكنه أثبت أنه يستطيع اللعب في أي مركز في خط الأمام، بفضل سرعته ورشاقة ساقيه التي تجعل منه مراوغًا من الطراز الأول، وبالفعل انتشر أمام الأرجنتين في المناطق الخطرة لإنهاء الهجمات مسجلا هدف الفوز، فضلاً عن ممارسته الضغط على المنافس عندما لا تكون الكرة في حوزة فريقه.

وكان الهدف الثاني للسعودية في مرمى الأرجنتين هو الثاني للدوسري (18 هدفا في 72 مباراة دولية) في كأس العالم، بعد الأول في روسيا 2018، عندما سجل أيضا هدف الفوز 2-1 في مرمى مصر في الثواني الأخيرة، لكن من دون طائل لأن المنتخبين العربيين خرجا من الدور الأوّل.

وعقب تلك المباراة، قال صاحب الرقم 10، بعد منحه منتخب بلاده أول انتصار لها منذ مونديال 1994 "هدفي رفع اسم الكرة السعودية في المحافل الدولية".

ودعم الدوسري خبرته الكروية وموهبته، عندما كان أحد 9 لاعبين سعوديين انضموا إلى أندية إسبانية مختلفة عام 2018 من خلال اتفاق بين هيئة الرياضة السعودية ورابطة الدوري الإسباني، فخاض تجربة في صفوف فياريال لمدة 6 أشهر ولعب مباراة واحدة ضد ريال مدريد انتهت بالتعادل بهدفين، حيث شارك في الشوط الثاني عندما كان فريقه متأخرا بهدفين دون مقابل.

وكان لجناح الهلال، دور رئيسي في إيصال المنتخب السعودي إلى مونديال قطر 2022، فقد أنقذ منتخبه من خسارة مذلة أمام اليمن بتسجيله هدف التعادل 2-2 في التصفيات، كما منحه 3 نقاط ثمينة بتسجيله هدف الفوز 3-2 في مرمى أوزبكستان في الثواني الأخيرة في التصفيات ذاتها.

وبدأ الدوسري مسيرته الكروية في الفئات العمرية مع فريق الهلال كلاعب هاوٍ في 12 يناير/كانون الثاني 2011، فيما كان ظهوره الأول بقميص الفريق الأول في موسم 2012 في ديربي العاصمة الرياض أمام النصر، عندما نجح في تسجيل هدف في المباراة (3 – صفر) بعد نزوله أثناء المباراة.

ويملك سجلا ناصعا في صفوف "الزعيم" حيث أسهم في تتويج فريقه بطلا للدوري السعودي 4 مرات وكأس السعودية 3 مرات بالإضافة إلى دوري أبطال آسيا عامي 2019 و2021، علما أنه سجل في النهائي الأول ضد أوراوا رد دايموندز الياباني.