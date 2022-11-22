أمر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بنقل اللاعب ياسر الشهراني بشكل عاجل على متن طائرة خاصة للعلاج في ألمانيا، بعد إصابته "بكسر في الفك وعظام الوجه

الأيسر"، خلال مباراة السعودية والأرجنتين.

وكان الشهراني قد تعرّض لإصابة قوية للغاية خلال المباراة -اليوم الثلاثاء- إثر اصطدامه بشكل مباشر في الحارس محمد العويس.

وأفادت تقارير صحفية سعودية أنه "بعد إجراء الأشعة تبيّن إصابة ياسر الشهراني بكسر في الفك وعظام الوجه الأيسر، وأنه يحتاج إلى تدخل جراحي سريع بسبب النزيف الداخلي".

وحبس الشهراني أنفاس السعوديين والعرب وعشاق الكرة، في الدقيقة 90 من عمر المباراة، عندما سقط أرضًا بعد اصطدام عنيف مع حارس المنتخب السعودي.

وتسبّب الاصطدام في فقدان الشهراني لوعيه، قبل أن يتم إخراجه على وجه السرعة من الملعب، وتبديله بزميله محمد البريك.

وإلى جانب الشهراني، بات نجم المنتخب السعودي سلمان الفرج مهددًا هو الآخر بعدم إتمام حلم المونديال مع السعودية، بعد أن تعرّض لإصابة أجبرته على مغادرة الملعب قبل الأوان.

وظهر الفرج وهو يشارك فرحة الفوز مع زملائه وهو يمشي بعكازين، ما يعني صعوبة لحاقه بالمباراة القادمة على الأقل، في انتظار إجراء الفحوصات اللازمة.

وصرح مدرب المنتخب السعودي هيرفي رونار -في الندوة الصحفية التي تلت المباراة- بأنه "من الصعب على الفرج أن يشارك في مباراة أخرى في المونديال".

وكان المنتخب السعودي قد حقّق مفاجأة من العيار الثقيل، إثر فوزه (2-1) على الأرجنتين، الذي يعدّ من أبرز المرشحين للتتويج باللقب، في أولى مباريات المجموعة الثالثة من كأس العالم، الذي يقام في دولة قطر.