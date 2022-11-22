وشاح أمير قطر وفرحة الأمير الوالد وسجدة ولي العهد السعودي.. أبرز المشاهد بعد انتصار السعودية التاريخي على الأرجنتين

صنع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الحدث على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب المباراة التاريخية التي جمعت المنتخبين السعودي والأرجنتيني، وذلك إثر تفاعلاتهم مع الفوز التاريخي للسعودية في بداية مشوارها في كأس العالم 2022.

وخطف الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الأنظار في مدرجات ملعب لوسيل بالعاصمة الدوحة، وذلك بعد أن ظهر وهو يرفع العلم السعودي ويتشح به، وهو المقطع الذي حظي باحتفاء واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كذلك، أبدى الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني سعادته الغامرة، مباشرة بعد صافرة نهاية اللقاء بفوز السعودية 2-1، إذ أظهرته مقاطع مصورة وهو يصفق بحرارة لعناصر "الأخضر" بعد أدائهم البطولي.

كما تداول الآلاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يوثق لحظة فرحة ولي العهد السعودي بأبرز انتصار كروي في تاريخ المنتخب الأخضر.

إذ نشر الأمير سعود بن سلمان -عبر حسابه على موقع إنستغرام- صورة توثق لحظة فرح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بفوز منتخب بلاده في مباراته الأولى بكأس العالم أمام الأرجنتين.

وظهر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان -في الصور- وهو يسجد شكرا لله في أثناء مشاهدة المباراة، بينما التُقطت صور أخرى لأجواء الفرحة مع مسؤولين سعوديين، أبرزهم وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان.

كما تناقل عدد كبير من المغردين مقطع فيديو يظهر ولي العهد السعودي وهو يتفاعل بتوتر وحماسة مع اللحظات الأخيرة للمباراة.

كما احتفل وزير الشباب والرياضة السعودي، عبد العزيز بن تركي الفيصل آل سعود، مع لاعبي المنتخب السعودي في غرفة تبديل الملابس عقب الفوز التاريخي، وفق ما وثقه لاعب المنتخب السعودي عبد الرحمن العبود.





أكبر من كرة القدم

وحظيت تلك اللقطات بتفاعل واسع، وسط إشادة كبيرة بالأجواء المميزة التي صنعتها المباراة، وقال الكاتب الرياضي عبدالله الطويرقي -عبر حسابه بموقع تويتر- "بالأمس، ولي العهد محمد بن سلمان يرتدي شعار قطر، واليوم الأمير تميم بن حمد يرتدي علم السعودية، لقطتان أجمل ما في المونديال بدون منازع".

من جهته، علق المدون القطري حمد لحدان المهندي، "الله يديم المحبة بين السعودية وقطر".

في حين قال الكاتب والروائي السعودي، علي المالكي، في مقطع فيديو نشره يتضمن لقطات سابقة من ارتداء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للوشاح العنابي في مباراة افتتاح كأس العالم، "مقطعان فيهما من التقارب والأخوة، أدام الله على حكامنا وأوطاننا التلاحم والأخوة الدائمة".

بالامس ولي العهد محمد بن

سلمان يرتدي شعار #قطر واليوم الامير

تميم بن حمد يرتدي علم السعوديه لقطتين أجمل مافي المونديال

بدون منازع ♥️.! #السعوديه_الارجنتين pic.twitter.com/XuxuDQR2bp — عبدالله الطويرقي™️ (@vip_cse0) November 22, 2022

من جانبه، وصف المدون السعودي سلمان الدوسري المشهد بقوله: "أكبر من كرة قدم".

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ارتدى -خلال حضوره حفل افتتاح كأس العالم في قطر قبل يومين- وشاحا عليه العلم قطري لدى حضوره مباراة قطر والإكوادور، في التفاتة حظيت بترحيب وإشادة كبيرين.

الله يديم المحبة بين السعودية وقطر 🇸🇦🇶🇦 pic.twitter.com/MuUzL4aouE — حمد لحدان المهندي (@hamadlahdan) November 22, 2022

وحقق منتخب السعودية أولى مفاجآت كأس العالم 2022 في قطر، وقلب تأخره بهدف إلى فوز 2-1 على منتخب الأرجنتين أحد أبرز المرشحين للتتويج باللقب.

بهذه النتيجة، يتصدر المنتخب العربي المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، في انتظار التعرف على نتيجة المباراة الأخرى عن المجموعة نفسها، التي ستجمع منتخبي المكسيك وبولندا اليوم الثلاثاء.