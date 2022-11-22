انتقد البرتغالي كارلوس كيروش مدرب منتخب إيران سلوك بعض الجماهير الإيرانية الحاضرين في ملعب خليفة الدولي الذي احتضن المباراة التي جمعت بين منتخبهم وبين إنجلترا في الجولة الأولى ضمن مباريات المجموعة الثانية ببطولة كأس العالم قطر 2022، التي انتهت بانتصار زملاء هاري كين بـ6 أهداف مقابل هدفين.

وأقدم العشرات من الإيرانيين الذين حضروا المباراة على إصدار صفارات الاستهجان أثناء عزف النشيد الوطني الإيراني، كما رددوا عبارات وشعارات منتقدة لطهران خلال المباراة، وهو الأمر الذي أثار حفيظة المدرب البرتغالي.

وفي تصريحات شديدة اللهجة عقب انتهاء المباراة، خيّر كيروش -المدرب السابق للمنتخب المصري- الجماهير الإيرانية بين "مساندة الفريق أو البقاء في الديار".

وقال كيروش في التصريحات نفسها "يجب أن يكونوا هنا من أجل دعم الفريق، لا سبب لوجودهم في الملعب إذا كانوا ضد اللاعبين، لسنا بحاجة إليهم".

كما أضاف "سيكون من الأفضل بكثير أن يبقوا في منازلهم، نحن لا نحتاج إليهم عندما نفوز فقط، بل نحتاجهم في هذه الظروف أيضا، يستطيع اللاعبون الإحساس بذلك".

جماهير إيران تتضامن مع الاحتجاجات في بلادها خلال مباراة منتخبها أمام إنجلترا#مونديال_قطر pic.twitter.com/WMRTnygPzv — شبكة رصد (@RassdNewsN) November 21, 2022

الجميع مرحب به

كيروش -الذي قاد إيران في مونديال روسيا الأخير أيضا- عاد ليوضح في الندوة الصحفية التي تلت المباراة أنه لا يقصد من تصريحاته جميع الإيرانيين، "فالجميع مرحب به، بل نقصد أولئك الذين يريدون تحميل اللاعبين أكثر مما يتحملون، إنهم مجرد لاعبي كرة قدم بسطاء".

وأضاف "أنهم مجرد أطفال يحلمون بلعب المونديال، وليس خطأهم أنهم يخوضون كأس العالم في هذه اللحظة".

وحسب كيروش، فإن لاعبي منتخب إيران يعيشون أوضاعا نفسية صعبة في الفترة الأخيرة، بسبب الضغوط التي يتعرضون لها من الجماهير، وهي الظروف "التي لا يمكن تخيلها فقط لأنهم يحلمون بأن يلعبوا كرة القدم في تظاهرة كبيرة".

وقدم منتخب "التيم ميلي" واحدة من أسوأ انطلاقاته في تاريخ مشاركاته في كأس العالم، بعد أن ظهر لاعبوه بوجه شاحب أمام منتخب "الأسود الثلاثة"، وانهزموا بنتيجة قاسية؛ مما يجعل مهمة بلوغهم الدور الثاني أمرا صعبا.

وفي ختام أولى مباريات المجموعة الثانية، تتذيل إيران الترتيب من دون نقاط، وتتصدر إنجلترا بـ3 نقاط، في حين حصلت ويلز وأميركا على نقطة وحيدة، بعد تعادلهما بهدف لمثله.