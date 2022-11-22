فوز عريض وآخر قاتل وأول تعادل وكش ملك.. حصاد اليوم الثاني من مونديال قطر 2022

عرف اليوم الثاني من بطولة كأس العالم 2022 المقامة في دولة قطر، العديد من الأحداث المهمة، سواء على صعيد المباريات، أو تصريحات مدربي المنتخبات ونجوم كرة القدم.

وأقيمت الاثنين 21 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري 3 مباريات، انتهت اثنتان منها بالفوز، فيما شهدت النسخة الـ22 من كأس العالم أول تعادل.

وأدلى النجمان العالميان ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو بتصريحات لفتت انتباه وسائل الإعلام، حالهما حال الجماهير اليابانية التي زادت من احترام الجميع لبلادهم.

وفي هذه السطور نسلط الضوء على أبرز وأهم أحداث اليوم الثاني من كأس العالم فيفا قطر 2022.

حقق منتخب "الأسود الثلاثة" ثاني أكبر انتصاراته في كأس العالم، بعد الفوز الكبير على إيران بنتيجة 6-2، على ملعب خليفة الدولي.

وتألق النجم الشاب بوكايو ساكا، لاعب أرسنال، في هذه المباراة بإحرازه هدفين، بينما أكمل زملاؤه جود بيلنغهام ورحيم ستيرلنغ والبديلان ماركوس راشفورد وجاك غيريليش سداسية الإنجليز.

ولم تقدم ثنائية المهاجم مهدي طارمي أو تؤخر شيئا بالنسبة للإيرانيين، إلا أنها هوّنت بعض الشيء من الهزيمة الثقيلة، وهي أكبر خسارة في تاريخ إيران المونديالي.

وشهدت المباراة خروج حارس مرمى إيران علي رضا بيرانفاند، مصابا في الدقيقة الـ19، عقب اصطدامه العنيف بأحد زملائه.

وبسبب هذه الإصابة، احتسب الحكم البرازيلي رافائيل كلاوس، 14 دقيقة كوقت بدل ضائع للشوط الأول، وهو الوقت الضائع الأطول في تاريخ نهائيات كأس العالم، للحصة الأولى.

على ملعب الثمامة وقف منتخب السنغال ندا قويا لنظيره الهولندي، لكن كرة عرضية ذكية أرسلها فرينكي دي يونغ، متوسط ميدان برشلونة، على رأس كودي جاكبو الذي أرسلها إلى الشباك قبل 4 دقائق من النهاية.

واستغل الهولنديون اندفاع أبطال أفريقيا من أجل التعديل، وسجلوا هدفا ثانيا قاتلا عن طريق داني كلاسين في الدقيقة الرابعة بعد التسعين.

يمكن القول إن هذه المواجهة هي أكثر مباريات مونديال قطر من ناحية الفرص والندية بين فريقين، والاندفاع البدني، وقد أقيمت على ملعب أحمد بن علي بمدينة الريان.

في هذه المباراة، سجّل تيموثي وياه هدفا تاريخيا، كونه يلعب لمنتخب أميركا، وهو نجل جورج وياه، رئيس ليبيريا، ونجم ميلان الإيطالي الأسبق، والأفريقي الوحيد المتوج بجائزة الكرة الذهبية عام 1995.

لكن هذا الهدف لم يكن كافيا لتحقيق الفوز، لأن غاريث بيل عدّل الكفتين من علامة الجزاء، علما بأن الدولي الويلزي يلعب في صفوف فريق لوس أنجلوس إف سي الأميركي.

المونديال الأخير لميسي

جدّد قائد منتخب الأرجنتين تصريحاته التي أدلى بها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بأن مونديال قطر سيكون الأخير له، بعد مشاركته في 4 نسخ سابقة (2006 – 2010 – 2014 – 2018).

وقال ميسي في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الأرجنتين والسعودية: "بالتأكيد سيكون المونديال الأخير لي، فرصتي الأخيرة لتحقيق هذا الحلم الكبير الذي يراودنا جميعًا".

وبعد أيام عديدة، ذاق فيها الشعب الأرجنتيني مرارة الخوف والقلق على نجمه الأول، الذي غاب عن مران "التانغو" أكثر من مرة منذ وصوله إلى قطر، أزال ميسي هذه المخاوف.

وصرّح في المؤتمر الصحفي ذاته: "أشعر بأنني بحالة جيدة بدنيا، أنا أمر بوقت جيد جدا، على الصعيدين الشخصي والبدني. ليس لديّ أي مشاكل. لقد تدربت بشكل منفصل لأنني تلقيت ضربة (في الكاحل)، لكنها إجراء احترازي".

كريستيانو رونالدو لميسي: "كش ملك"

تطرّق النجم البرتغالي على الإعلان الذي جمعه بمنافسه ميسي، والذي صوراه لإحدى العلامات التجارية الفاخرة في مجال الأزياء والساعات، وأجاب عن سؤال حول رأيه في مواجهة غريمه في كأس العالم فيفا قطر 2022.

وقال "الدون": لا أريد قول ذلك مباشرة، لكني أريد مواجهته سيكون هذا أمرا رائعا، حدث هذا في لعبة الشطرنج، ولو حدث في كرة القدم سيكون رائعا جدا أن أقول له كش ملك".

أشاد جلال القادري مدرب منتخب تونس لكرة القدم بالجوانب التنظيمية لمونديال قطر 2022، مبديا فخره الكبير بما قدمته قطر خلال حفل الافتتاح وما بعده.

وقال القادري في مؤتمر صحفي: "نشكر الدولة المنظمة، أمس رأينا تنظيما على أعلى مستوى، يجعل أي مواطن عربي يشعر بالفخر والاعتزاز بقيمة العرض الافتتاحي والتنظيم".

وأضاف: "قطر أعطت درسا للعالم بأسره بأن الدول العربية قادرة على أن تكون على أعلى مستويات فيما يتعلق بالتنظيم، وهذا شكّل فخرا لنا جميعا، أود أن أوجه رسالة شكر إلى كل قطري وكل عربي".

حظي مشجعون لبنانيّون بإعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما رفضوا إجراء مقابلة تلفزيونية مع مراسل القناة الـ12 الإسرائيلية.

وانسحب شابان من المقابلة بعدما علما بجنسية المراسل، وقال أحدهما له: "أنت من إسرائيل.. لا توجد إسرائيل، اسمها فلسطين وليس إسرائيل، إسرائيل غير موجودة".

نال المشجعون اليابانيون احترام العالم مجددا، بعدما قاموا بتنظيف مدرجات ملعب البيت، بعد نهاية المباراة الافتتاحية لمونديال قطر.

وعلى الرغم من أن منتخبهم لم يلعب بعد، فإن هؤلاء المشجعين أصروا على جمع القمامة، وقالوا: "نحن اليابانيين لا نترك مخلفات خلفنا، ونحترم المكان".

شي ما شفتوه من افتتاح كأس العالم! 😩🇯🇵 pic.twitter.com/GqB17hg9EX — عمر فاروق (@omr94_) November 21, 2022

وتفاعل المتابعون مع مقطع فيديو وثق هذا التصرف، وتجاوز حاجز المليون مشاهدة، ووصفوا المشجعين اليابانيين بأنهم "جمهور راقٍ".

اليويفا ومنتخبات أوروبا تتراجع عن دعم "المثلية" الجنسية

تراجع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن خطوته بجعل قادة المنتخبات الأوروبية ترتدي شارة الكابتن التي تشير إلى دعم "المثلية" الجنسية، حتى لا تتعرض تلك الفرق لعقوبات.

وفي بيان مشترك أصدره "يويفا" والمنتخبات الأوروبية، جاء التأكيد على أن هذه الخطوة تم اتخاذها خوفا من فرض عقوبات على اللاعبين.

وقالت: "لقد كان فيفا واضحا جدا في أنه سيفرض عقوبات رياضية إذا ارتدى كباتننا شارات اليد (One Love)، لا يمكننا وضع لاعبينا في مواجهة عقوبات رياضية".