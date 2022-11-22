رياضة

السعودية تمنح إجازة لجميع الموظفين بعد الفوز على الأرجنتين

22/11/2022

تفاعل مغردون سعوديون مع قرار ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز بمنح إجازة لجميع الموظفين في قطاعات الدولة كافة والقطاع الخاص غدا الأربعاء، وذلك بعد الفوز التاريخي للمنتخب السعودي على الأرجنتين.

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) -في تغريدة- "خادم الحرمين الشريفين يوجه أن يكون يوم غد الأربعاء إجازة لجميع الموظفين في كافة قطاعات الدولة، والقطاع الخاص، والطلبة والطالبات في جميع المراحل التعليمية".

وجاء القرار بعد الأداء البطولي لنجوم المنتخب السعودي في افتتاح مشوارهم بكأس العالم قطر 2022، وفوزهم على الأرجنتين 2-1 اليوم الثلاثاء بملعب لوسيل.

وأثنى مغردون سعوديون على القرار وعبّروا عن سعادتهم به، واعتبروا قرار الإجازة العامة "من بركات الفوز التاريخي للمنتخب السعودي"، ووصفوه بـ"فرحة الوطن".

 

المصدر : وكالة سند