تفاعل مغردون سعوديون مع قرار ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز بمنح إجازة لجميع الموظفين في قطاعات الدولة كافة والقطاع الخاص غدا الأربعاء، وذلك بعد الفوز التاريخي للمنتخب السعودي على الأرجنتين.

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) -في تغريدة- "خادم الحرمين الشريفين يوجه أن يكون يوم غد الأربعاء إجازة لجميع الموظفين في كافة قطاعات الدولة، والقطاع الخاص، والطلبة والطالبات في جميع المراحل التعليمية".

#خادم_الحرمين_الشريفين يوجه أن يكون يوم غد الأربعاء إجازة لجميع الموظفين في كافة قطاعات الدولة والقطاع الخاص والطلبة والطالبات في جميع المراحل التعليمية.#واس pic.twitter.com/yRdz7mEojN — واس الأخبار الملكية (@spagov) November 22, 2022

وجاء القرار بعد الأداء البطولي لنجوم المنتخب السعودي في افتتاح مشوارهم بكأس العالم قطر 2022، وفوزهم على الأرجنتين 2-1 اليوم الثلاثاء بملعب لوسيل.

وأثنى مغردون سعوديون على القرار وعبّروا عن سعادتهم به، واعتبروا قرار الإجازة العامة "من بركات الفوز التاريخي للمنتخب السعودي"، ووصفوه بـ"فرحة الوطن".

أبارك لمقام مولاي #خادم_الحرمين_الشريفين وسمو سيدي #ولي_العهد– حفظهم الله – ولكافة الشعب السعودي هذا الفوز المشرف والمستوى المميز لمنتخبنا السعودي لكرة القدم ونتطلع الى مزيد من الانجازات. https://t.co/WB0FY4nqT9 — م. مـحـمــد بـن نـاصـر الجـاسـر (@aljassermn) November 22, 2022

فديناك ياهذا القائد الحكيم يارب تطول في عمره خادم الحرمين الشريفين #الملك_سلمان_بن_عبدالعزيز https://t.co/JlxbVKDaSz — مها الشريف (@9_mas) November 22, 2022

والله فرحة وطن من القائد الى اصغر طفل الله درك ياوطن 🇸🇦🇸🇦 https://t.co/51T9yXEbtH — عبدالله☠|~🇸🇦SAN (@li1il1) November 22, 2022

والله ياخي ان الكوره شيء عظيم اكبر من كونها كوره تعيشك شعور فرح وفخر وهالشيء ينعكس على حتى الحكومه وعطتنا اجازه 💚 — َ (@bilx70) November 22, 2022