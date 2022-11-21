منتخب إنجلترا يكتسح إيران بسداسية في كأس العالم ويتصدر مجموعته مبكرا

حقّق منتخب إنجلترا فوزًا كاسحًا على نظيره الإيراني بنتيجة 6-2 في افتتاح مباريات البلدين في المجموعة الثانية لبطولة كأس العالم 2022 التي تقام في دولة قطر.

وعلى ملعب خليفة الدولي، ضرب منتخب "الأسود الثلاثة" بقوة، ودشّن بداية رائعة في البطولة، ليضمن مبكرًا صدارة مجموعته، التي تضم -كذلك- منتخبي الولايات المتحدة الأميركية وويلز، اللذين يلتقيان في وقت لاحق اليوم الاثنين.

وتلقّى منتخب إيران ضربة قوية في بداية اللقاء، حين تعرّض حارسه علي رضا بيرانفاند لإصابة في الأنف عقب اصطدامه بأحد زملائه، وبعد وقت طويل من العلاج داخل الملعب، جرى استبداله بالحارس الآخر سيد حسين حسيني في الدقيقة 20، ليبدأ بعدها مسلسل الأهداف الإنجليزية في شباك الحارس البديل.

وافتتح جود بلينغهام التسجيل للمنتخب الإنجليزي في الدقيقة 35 بضربة رأسية، بعد تمريرة عرضية من الظهير الأيسر لوك شو.

وأضاف بوكايو ساكا الهدف الثاني في الدقيقة 44 بعد وصول الكرة إليه من المدافع هاري مغواير، قبل أن يختتم رحيم ستيرلينغ الشوط الأول بهدف ثالث عند الدقيقة الأخيرة، مستفيدًا من تمريرة القائد هاري كين.

واحتسب حكم المباراة البرازيلي رافائيل كلاوس 16 دقيقة وقتًا بدلًا من الضائع؛ بسبب توقف المباراة لعلاج الحارس الإيراني علي رضا بيرانفاند.

تراجع كبير لمنتخب إيران

في الشوط الثاني واصل المنتخب الإنجليزي سيطرته، وسط أداء متواضع لنظيره الإيراني، وعاد بوكايو ساكا ليضيف الهدف الثاني له والرابع لـ"الأسود الثلاثة"، بعد مجهود فردي رائع في الدقيقة 62.

وقلّص مهدي طارمي النتيجة في الدقيقة 65 بتسجيل الهدف الوحيد لمنتخب إيران بعد كرة وصلته من اللاعب علي غولي زاده.

لكن البديل ماركوس راشفود أعاد الفارق مجددًا بتسجيل الهدف الخامس في الدقيقة 71، بعد تمريرة من هاري كين.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة، سجّل البديل الآخر جاك غريليش الهدف السادس والأخير بعد تمريرة من كالوم ويلسون، والذي شارك -كذلك- في الشوط الثاني.

وقبل لحظات من نهاية المباراة، احتسب الحكم ركلة جزاء سجّل منها طارمي الهدف الثاني لإيران.

ويلتقي المنتخب الإنجليزي في الجولة الثانية مع نظيره الأميركي يوم الجمعة المقبل على ملعب البيت، بينما يلتقي منتخب إيران مع ويلز في اليوم نفسه على ملعب أحمد بن علي.