منتخب إنجلترا يكتسح إيران بسداسية في كأس العالم ويتصدر مجموعته مبكرا
حقّق منتخب إنجلترا فوزًا كاسحًا على نظيره الإيراني بنتيجة 6-2 في افتتاح مباريات البلدين في المجموعة الثانية لبطولة كأس العالم 2022 التي تقام في دولة قطر.
وعلى ملعب خليفة الدولي، ضرب منتخب "الأسود الثلاثة" بقوة، ودشّن بداية رائعة في البطولة، ليضمن مبكرًا صدارة مجموعته، التي تضم -كذلك- منتخبي الولايات المتحدة الأميركية وويلز، اللذين يلتقيان في وقت لاحق اليوم الاثنين.
وتلقّى منتخب إيران ضربة قوية في بداية اللقاء، حين تعرّض حارسه علي رضا بيرانفاند لإصابة في الأنف عقب اصطدامه بأحد زملائه، وبعد وقت طويل من العلاج داخل الملعب، جرى استبداله بالحارس الآخر سيد حسين حسيني في الدقيقة 20، ليبدأ بعدها مسلسل الأهداف الإنجليزية في شباك الحارس البديل.
فرصة خطيرة لمنتخب إنكلترا في الدقيقة السابعة 🏴
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— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 21, 2022
وافتتح جود بلينغهام التسجيل للمنتخب الإنجليزي في الدقيقة 35 بضربة رأسية، بعد تمريرة عرضية من الظهير الأيسر لوك شو.
🥅⚽️جود بلينغهام يفتتح التسجيل للمنتخب الإنكليزي 🏴
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— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 21, 2022
وأضاف بوكايو ساكا الهدف الثاني في الدقيقة 44 بعد وصول الكرة إليه من المدافع هاري مغواير، قبل أن يختتم رحيم ستيرلينغ الشوط الأول بهدف ثالث عند الدقيقة الأخيرة، مستفيدًا من تمريرة القائد هاري كين.
ساكا يضيف الهدف الثاني لصالح إنكلترا بتسديدة قوية بعد صناعة من ماغواير.
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— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 21, 2022
تفوق إنكليزي كاسح وسترلينغ يضيف الهدف الثالث للمنتخب الإنكليزي 🏴
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— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 21, 2022
واحتسب حكم المباراة البرازيلي رافائيل كلاوس 16 دقيقة وقتًا بدلًا من الضائع؛ بسبب توقف المباراة لعلاج الحارس الإيراني علي رضا بيرانفاند.
تراجع كبير لمنتخب إيران
في الشوط الثاني واصل المنتخب الإنجليزي سيطرته، وسط أداء متواضع لنظيره الإيراني، وعاد بوكايو ساكا ليضيف الهدف الثاني له والرابع لـ"الأسود الثلاثة"، بعد مجهود فردي رائع في الدقيقة 62.
ساكا يواصل التألق بتسجيله الهدف الثاني له والرابع لإنكلترا.
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— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 21, 2022
وقلّص مهدي طارمي النتيجة في الدقيقة 65 بتسجيل الهدف الوحيد لمنتخب إيران بعد كرة وصلته من اللاعب علي غولي زاده.
مهدي طارمي يباغت إنكلترا بتسديدة قوية مانحاً فريقه الهدف الأول
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— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 21, 2022
لكن البديل ماركوس راشفود أعاد الفارق مجددًا بتسجيل الهدف الخامس في الدقيقة 71، بعد تمريرة من هاري كين.
راشفورد يوقع على الهدف الخامس لإنكلترا بعد استغلاله سوء تغطية الدفاع الإيراني.
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— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 21, 2022
وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة، سجّل البديل الآخر جاك غريليش الهدف السادس والأخير بعد تمريرة من كالوم ويلسون، والذي شارك -كذلك- في الشوط الثاني.
غريليتش يضع اسمه في لائحة المسجلين بإضافته الهدف السادس.
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— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 21, 2022
وقبل لحظات من نهاية المباراة، احتسب الحكم ركلة جزاء سجّل منها طارمي الهدف الثاني لإيران.
ويلتقي المنتخب الإنجليزي في الجولة الثانية مع نظيره الأميركي يوم الجمعة المقبل على ملعب البيت، بينما يلتقي منتخب إيران مع ويلز في اليوم نفسه على ملعب أحمد بن علي.