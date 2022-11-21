لاعب منتخب قطر همام الأمين للجزيرة نت: مشوارنا في المونديال لم ينته سنعوض الخسارة أمام الإكوادور

أكد لاعب المنتخب القطري الأول لكرة القدم همام الأمين أن مشوار العنابي في البطولة لم ينته بعد وسيسعى الفريق إلى التعويض في المباراتين المقبلتين أمام السنغال وهولندا ضمن المجموعة الأولى في المونديال.

وأضاف الأمين، في تصريح للجزيرة نت، أن خسارة المنتخب القطري أمام الإكوادور في افتتاح كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 لن تقضي على آماله في التأهل إلى الدور الثاني بل سيتمسك العنابي بالأمل ويسعى للتعويض.

وكان المنتخب القطري قد خسر أمس أمام الإكوادور عقب حفل افتتاح المونديال بملعب البيت في مدينة الخور بهدفين من دون رد، في مباراة جاءت ضعيفة المستوى للعنابي ولم يظهر أي مناطق خطورة على مرمى الإكوادور إلا في هجمة وحيدة قبل نهاية اللقاء.

وأوضح الأمين الذي لعب ظهيرا أيسر في مباراة الإكوادور أن مباراة الأمس كانت صعبة للغاية نظرا للعديد من الأسباب أهمها قوة المنتخب الإكوادوري وغياب التركيز عن أغلب عناصر العنابي، بالإضافة لغياب الروح القتالية فضلا عن ضغوط المباراة الافتتاحية.

وقال "منتخب الإكوادور منتخب قوي للغاية وكانت مباراة صعبة، كنا نطمح للظهور بشكل أفضل في افتتاح كأس العالم على أرضنا وبين جمهورنا، ولكن هذه هي كرة القدم وسنعوض في المباريات المقبلة ضد السنغال وهولندا".

ويلعب المنتخب القطري في الجولة المقبلة مع السنغال يوم الجمعة المقبل على ملعب الثمامة، في حين يختتم مباريات المجموعة الأولى في الجولة الثالثة بلقاء هولندا في 29 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري على ملعب البيت بمدينة الخور.

صفحة الإكوادور

وقدم لاعب المنتخب القطري اعتذاره للجماهير القطرية على أداء الفريق ووعد بأداء أفضل في باقي مباريات المجموعة، قائلا "تم طي صفحة مباراة الإكوادور من أجل الاستعداد لموجهة المنتخب السنغالي يوم الجمعة المقبل في ثاني مواجهات المجموعة التي نأمل أن نعوض خلالها فقدان أول 3 نقاط أمام الإكوادور".

وأشاد الأمين بالدعم الجماهيري الكبير الذي يحظى به العنابي، داعيا إلى استكمال هذه الصورة الرائعة التي رسمها الجمهور في أولى مباريات المونديال، وقال "إن هذا الجمهور سيكون الدافع الأول لنا لتقديم أداء أفضل أمام السنغال وهولندا".

وأعرب لاعب المنتخب القطري عن أمله بالتوفيق لكل المنتخبات العربية المشاركة في المونديال، قائلا "أتمنى التوفيق للمنتخبات العربية في المونديال وأن تتأهل إلى الدور الثاني وتقدم أداء مشرفا لكرة القدم العربية في المونديال الذي يقام لأول مرة على أرض عربية ومسلمة".