"كوكب اليابان" يلفت الأنظار في مباراة افتتاح كأس العالم في قطر 2022

لفت عدد من اليابانيين الذين حضروا حفل الافتتاح والمباراة الافتتاحية لكأس العالم لكرة القدم في قطر 2022 الأنظار إليهم بشدة، في سلوك يعيد إلى الأذهان كون اليابان "كوكبًا آخر".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مرئية تُظهر المشجعين اليابانيين، وهم ينظفون القمامة من ملعب البيت في مدينة الخور، على الرغم من أنها ليست مباراتهم.

شي ما شفتوه من افتتاح كأس العالم! 😩🇯🇵 pic.twitter.com/GqB17hg9EX — عمر فاروق (@omr94_) November 21, 2022

وتُظهر المرئيات عددًا من المشجعين من الجمهور الياباني، وهم ينظفون المدرجات، ويجمعون زجاجات المياه، وبقايا المخلّفات التي تركها المشجعون، عقب انتهاء مباراة افتتاح كأس العالم 2022، في ملعب البيت، والتي جمعت بين قطر والإكوادور.

ونشر صانع المحتوى عمر فاروق فيديو على حسابه الرسمي تويتر، يوثّق فيه لحظات رفع الجمهور الياباني للمخلّفات من المدرجات معلقًا "شي ما شفتوه من افتتاح كأس العالم".

وقال فاروق إنه عند سؤاله عن سبب رفعهم للمخلفات ردوا عليه بالقول "نحن اليابانيين لا نترك مخلفات خلفنا، ونحترم المكان".

ووصف مغردون عرب إن جمهور اليابان بأنه جمهور راقي، معتبرين أنه يقدم الدروس العملية في كل شيء، قائلين:" ونحن نحترمكم وهذه رسالة للجماهير العربية ".