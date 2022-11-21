وصل عدد متابعيه 500 مليون على إنستغرام.. هكذا تفاعل المغردون العرب مع كريستيانو رونالدو

وصل عدد متابعي نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو على إنستغرام إلى نصف مليار متابع، فقد صنعت سنوات الجهد والعمل الدؤوب منه أسطورة كروية، وهو في عمر 37.

ويعدّ النجم البرتغالي ثالث رياضي يُوقّع عقدًا بقيمة مليار دولار -مدى الحياة- مع شركة نايكي المتخصصة بالمنتجات الرياضية. وهو الأغلى أجرًا على إنستغرام، إذ يكلّف الإعلان الواحد على صفحته تقريبًا 2.5 مليون دولار، ولعل هذا ما يفسر عدد الإعلانات على حسابه، التي لم تصل إلى 40 إعلان، منها: كاسترول، ونايكي، وكنتاكي.

وقد رصدت حلقة 21 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي من برنامج "شبكات" تفاعل المنصات العربية مع وصول رونالدو إلى هذا الرقم؛ حيث يسخر علي الزغبي من الأنباء المتداولة عن بيع فرق مانشستر يونايتد للنجم البرتغالي، فكتب "ويقولك هيبيعوه، ده هو اللي يشتري النادي بتاعهم بالمدرب".

أما أبو عبيدة فيرى أن رونالدو استطاع النجاح رغم الحملات الممنهجة ضده، فقال "دعايات مجانية لغيره، ونقد وتهجم ممنهج عليه إعلاميًا بشكل يومي، لكن النجاح يشق طريقه غصبًا عن الفاشلين".

بدوره يؤكد المغرد ماجد أن الأندية التي تشتري رونالدو تتضاعف مداخيلها لقوته، فغرد "ويقولون رونالدو محد يبيه كل الأندية تبيه بعيد عن كبر عمره، لكن تسويقيًا رونالدو رقم 1 من اللاعبين بالإعلانات، والدليل أي نادي يلعب معه تتضاعف مداخيله".

في المقابل؛ يشكّك الناشط بدر في ما إذا كانت الأعداد حقيقية أو وهمية، فكتب "هذا وجهي إذا مب شاريهم ووهميين، لأننا من عرفناه وهو تهمه أرقام السوشيال، وخصوصًا بمقابلته الأخيرة قالها بنفسه إني تفوقت فيها".