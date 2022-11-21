حقق منتخب هولندا فوزا صعبا على نظيره السنغالي بهدفين دون رد ضمن منافسات المجموعة الأولى لكأس العالم 2022 التي تقام في دولة قطر.

وأقيمت المباراة على ملعب الثمامة وشهدت أداء متواضعا من المنتخبين، ولم تسنح أمامهما الكثير من الفرص للتسجيل.

وفي ظل سيطرة التعادل السلبي على مجريات اللقاء نجح اللاعب كودي جاكبو في افتتاح التسجيل بضربة رأسية باغتت الحارس السنغالي إدوارد ميندي في الدقيقة الـ84.

وفي الدقيقة الثامنة من الوقت بدلا من الضائع للمباراة أحرز دافي كلاسين الهدف الثاني لمنتخب السنغال.

وبذلك، تشارك منتخب هولندا صدارة المجموعة الأولى برفقة منتخب الإكوادور الذي حصد 3 نقاط من فوزه على نظيره القطري بهدفين دون رد في افتتاح البطولة.

أما منتخب السنغال فظل بدون رصد من النقاط، وسيلتقي في مباراته القادمة مع قطر على ملعب الثمامة يوم الجمعة المقبل 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، وفي اليوم نفسه يلتقي منتخبا هولندا والسنغال على ملعب خليفة.