فعاليات جماهيرية توثق البهجة والفرحة.. لقطات فيديو مميزة من مونديال قطر 2022

تفاعل عدد كبير من صناع المحتوى العربي عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة مع الفعاليات الجماهيرية بمناسبة استضافة دولة قطر فعاليات مونديال كأس العالم 2022، وأشاد الكثير منهم بجهود الدولة في تنظيم الحدث العالمي، مؤكدين أن الحلم أصبح حقيقة واضحة أمام العالم.

واعتبر نشطاء أن الفعالية الافتتاحية التي قدمتها قطر تعتبر مصدر فخر واعتزاز لكل عربي يفخر بتراثه وعاداته وتقاليده، معتبرين أن العالم بدأ يتعرف على الأوطان العربية، قائلين "أخيرا انطلق حلم كل العرب ومونديال العرب".

العلم الفلسطيني

وجاء في فيديوهات وثقها عدد من النشطاء حضور العلم الفلسطيني في فعاليات افتتاح كأس العالم 2022 التي شهدتها العاصمة القطرية الدوحة في ملعب البيت المونديالي.

ونشر المدون السوري أسامة النعسان فيديو وثق من خلاله ظهور حالة الاحتفال والابتهاج في ملعب البيت، معتبرا أن الحلم العربي أصبح حقيقة، قائلا "لأول مرة في العالم الشماغ والخيمة العربية يفتتحان فعاليات كأس العالم".

ووثق الناشط الفلسطيني من غزة أحمد حجازي لحظة رفعه العلم الفلسطيني وتلويحه به، ليُفاجأ بوجود مجموعة بجانبه بدأت بترديد أغنية "على عهدي على ديني"، معلقا "أحلى صدفة في أحلى بلد".

وظهر العلم الفلسطيني أيضا في محتوى العُماني محمد النوفلي الذي ارتدى قميصا موشحا بالعلم الفلسطيني، وعلق قائلا "الحلم أصبح حقيقة، أخيرا انطلق حلم كل العرب ومونديال العرب بفعاليات كأس العالم قطر 2022".

وبينت فيديوهات أخرى نشرها النوفلي الحضور الجماهيري لمتابعة فعالية الافتتاح، وأظهرت مجموعة من المشجعين وهم يحملون العلم الفلسطيني.

وفي أحد الفيديوهات وصف النوفلي العروض الافتتاحية لكأس العالم بالمبهرة، قائلا "اللحظة التي طال انتظارها في المباراة الافتتاحية لكأس العالم فيفا قطر 2022″، مرددا النشيد الوطني القطري.

ولي عهد دبي

ولم يقتصر الأمر على صناع المحتوى والمدونين فقط، حيث وثق ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بعض اللحظات بنفسه أثناء حضوره فعاليات افتتاح كأس العالم في قطر، ونشر فيديوهات له أمام ملعب البيت المونديالي في قطر ولحظة انطلاق الفعالية الخاصة بافتتاح كأس العالم في قطر 2022 وأرفقها بـ"وسم" (هاشتاغ) "qatar2022".

شهدت اليوم حفل افتتاح كأس العالم .. لحظات تاريخية تعيشها منطقتنا مع الحدث الأهم عالمياً .. الدوحة ستكون عاصمة الرياضة العالمية لمدة شهر من اليوم.. حفظها الله …ووفق شعبها وقيادتها لكل نجاح وسداد .. pic.twitter.com/yVeEdf4tGU — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) November 20, 2022

وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي نائب رئيس دولة الإمارات قد أشاد بافتتاح بطولة كأس العالم في قطر 2022، واصفا إياه بـ"لحظات تاريخية"، وقال إن "الدوحة ستكون عاصمة الرياضة العالمية وتشكل فخرا خليجيا".

إشادة بالأمان

وعلى الرغم من الحضور الضخم فإن البعض أشاد بالأمن والأمان، وهو ما ظهر بتميز في تنظيم الفعاليات، إذ أرفقت الناشطة واليوتيوبر الفنزويلية فيرونيكا كاسترو مقطع فيديو على حسابها في إنستغرام يُظهر ما يتميز به تنظيم فعاليات مونديال فيفا 2022 في قطر من أمن وأمان.

وقالت في الفيديو إنها فقدت محفظتها ولكنها فوجئت بإعادتها لها أثناء حضورها الفعاليات، وفي تعليق على الفيديو الذي نشرته كتبت كاسترو "لهذا أحب قطر، شكرا جزيلا للجميع".

وفي وقت سابق، أشاد اليوتيوبر الكندي بالتنظيم والأمان في قطر أثناء فعاليات كأس العالم عبر فيديو ترك خلاله مقتنياته الثمينة، مثل المحفظة واللابتوب وسيارة غير مقفلة ومفتوحة النوافذ في أماكن عامة، ليعود بعد عدة ساعات ويجدها على حالها.