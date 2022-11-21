اليوم الثاني للمونديال.. اختبار أول للسنغال من دون ساديو ماني وإنجلترا تطارد اللقب المفقود من 56 عاما

في اليوم الثاني للمونديال، يجد منتخب السنغال نفسه أمام أول اختبار من دون نجمه ساديو ماني لاعب فريق بايرن ميونخ الألماني، وذلك عندما يواجه المنتخب الهولندي على ملعب الثمامة في الجولة الأولى من المجموعة الأولى للمونديال التي تضم أيضا الأكوادور وقطر.

ويأمل المنتخب السنغالي -الحائز على لقب بطل أفريقيا- تكرار إنجاز 2002 الذي وصل فيه رجال المدرب أليو سيسيه إلى ربع النهائي، لكن الوقوع في مجموعة تضم هولندا والإكوادور والبلد المضيف يصّعب تلك المهمة. في حين يرغب منتخب الطواحين في ضمان أول 3 نقاط في مباراته الافتتاحية لتسهيل مهمته في البحث عن أول ألقابه المونديالية.

وكان منتخب الإكوادور حقق أول 3 نقاط بالفوز على قطر في افتتاح المونديال بملعب البيت بهدفين دون مقابل؛ ليعتلي صدارة المجموعة.

وعلى ملعب خليفة الدولي، يبدأ منتخب إنجلترا البحث عن لقبه المفقود من 56 عاما عندما يواجه إيران في أولى مباريات المجموعة الثانية التي تضم أيضا أميركا وويلز، بينما يدخل المنتخب الإيراني اللقاء بحسابات تتخطى الحسابات الكروية في رحلة إثبات الذات في تلك المجموعة والفوز ببطاقة التأهل.

وعلى ملعب أحمد بن علي بالريان يلتقي المنتخب الأميركي مع نظيره ويلز الغائب عن المونديال منذ 64 عاما، بعد أن شارك للمرة الأولى في مونديال السويد عام 1958، في حين يأمل المنتخب الأميركي انطلاقة قوية تساعده على التأهل إلى الدور الثاني لتعويض فشله في التأهل إلى مونديال روسيا 2018.

ويواصل مهرجان فيفا للجماهير في منطقة البدع فعاليات اليوم، خاصة في ظل الإقبال الكبير الذي شهدته الفعاليات منذ انطلاق المهرجان، فضلا عن فعاليات متنوعة في عدد كبير من المناطق في قطر؛ مثل سوق واقف والكورنيش وأسباير والحي الثقافي (كتارا).