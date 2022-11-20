في ضربة جديدة موجعة لمنتخب فرنسا.. بنزيمة يغيب عن كأس العالم في قطر

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم مساء السبت استبعاد المهاجم كريم بنزيمة من تشكيلة منتخب بلاده في كأس العالم بقطر 2022 بعد تعرضه لإصابة أثناء التدريبات.

وجاء في بيان للاتحاد الفرنسي لكرة القدم ليل السبت: "تم سحب كريم بنزيمة من المونديال بسبب إصابة في الفخذ. الفريق بأكمله يشارك كريم الإحباط ويتمنى له الشفاء العاجل".

وكان بنزيمة -الفائز بالكرة الذهبية- استأنف التدريبات بشكل كامل مع منتخب بلاده في وقت سابق السبت بعد إصابة عضلية في الآونة الأخيرة، لكنه لم يستطع إكمال التدريب مع الفريق بسبب الإصابة. وخضع لفحوصات أسفرت نتائجها عن استبعاده من البطولة.

وذكرت شركة ستاتس بيرفورم للإحصائيات الرياضية أنه كان من المقرر أن يلعب قائد فريق ريال مدريد، الذي غاب عن فوز المنتخب الفرنسي في نهائيات روسيا 2018، دورا كبيرا في هذه البطولة لفريق ديدييه ديشان.

وقال ديشان مدرب فرنسا "أنا حزين للغاية من أجل كريم الذي جعل من كأس العالم هدفا كبيرا له".

وأضاف "رغم هذه الضربة الجديدة للمنتخب الفرنسي، لدي ثقة كاملة في مجموعة اللاعبين لدي. سنبذل قصارى جهدنا لمواجهة التحدي الضخم الذي ينتظرنا".

وفي حال انسحاب أي لاعب من تشكيلة المدرب ديدييه ديشامب، يمكن استبداله حتى الاثنين قبيل المباراة الأولى.

وتستهل فرنسا حملة الدفاع عن لقبها أمام أستراليا في المجموعة الرابعة يوم الثلاثاء المقبل مع الكثير من الغيابات المؤثرة بسبب الإصابات التي حرمت الفريق إلى غاية الآن من خدمات بول بوغبا، ونغولو كانتي، وبريسنيل كيمبيبي، وكريستوفر نكونكو.

ولم يلعب بنزيمة سوى نصف ساعة (أمام سلتيك غلاسكو الأسكتلندي في الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي) منذ خوضه الدقائق التسعين للمرة الأخيرة في 19 أكتوبر/تشرين الأوّل في الدوري الإسباني.