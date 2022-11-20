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عُرض في حفل افتتاح مونديال قطر.. فيديو نادر للشيخ حمد بن خليفة وهو يلعب كرة القدم في شبابه

أمير قطر الحالي بجانب الأمير الوالد خلال حفل افتتاح كأس العالم 2022
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني (يمين) إلى جانب الأمير الوالد خلال حفل افتتاح كأس العالم 2022 (الفرنسية)
20/11/2022

ظهر الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، والد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، في مقطع فيديو نادر وتاريخي، في لقطة مميزة كانت أبرز مشهد في حفل افتتاح كأس العالم 2022.

وقدّمت قطر حفل افتتاح تاريخي ومبهر للنسخة الثانية والعشرين من كأس العالم، التي تستمر حتى 18 ديسمبر/كانون الأول 2022.

وخلال مراسم الحفل الذي احتضنه ملعب البيت في منطقة الخور، تم بث مقطع فيديو قديم ونادر للأمير الوالد، وهو يلعب كرة القدم مع مجموعة من الشبان على أرض ترابية.

كما ظهر الشيخ حمد بن خليفة وهو يقف حارس مرمى، ونجح في منع إحدى التسديدات من المرور، بينما كان يقف بين قائمين معدنيين وعارضة كانت عبارة عن خيط.

وعندما عاد البث المباشر إلى أرضية الملعب، ظهر الشيخ حمد ضاحكا، وبدت عليه ملامح السعادة، وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى جانب والده، حيث قدّم له القميص الذي كان يرتديه في تلك المناسبة، وطلب توقيع الوالد عليه.

وأظهر الأمير تميم قدرا كبيرا من الاحترام لوالده، حيث توجه إليه بُعيد وصوله إلى ملعب البيت، وانحنى أمامه مقبّلا يده.

وفازت قطر بشرف تنظيم كأس العالم، فيفا قطر 2022، في ديسمبر/كانون الأول 2010، في عهد الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

وجاء افتتاح المونديال اليوم ليتوّج جهودا استمرت 12 عاما، ويمنح المنطقة العربية شرف استضافة أول نسخة لها في تاريخ بطولات كأس العالم.

المصدر : الجزيرة