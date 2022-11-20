سيكون المنتخب الإيطالي أبرز المنتخبات الغائبة عن كأس العالم قطر 2022، لكن إيطاليا ستسجل حضورها بقوة في المباراة الافتتاحية للمونديال من خلال الحكم دانييلي أورساتو، الذي تم تعيينه لإدارة مواجهة قطر والإكوادور اليوم الأحد.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (FIFA) أول أمس الجمعة عن اختيار الحكم أورساتو (47 عاما) لقيادة المباراة الافتتاحية بين قطر المضيفة والإكوادور على ملعب البيت في مدينة الخور.

وقال الفيفا في بيان نشره بموقعه الرسمي إن "أورساتو، بعمر السابعة والأربعين، هو أحد أكثر الحكام خبرة في أوروبا، وبدأ بالإشراف على المباريات منذ عام 2010، كما كان حكم فيديو مساعدا في النسخة الأخيرة لكأس العالم 2018".

ويملك أورساتو، وهو الحكم الإيطالي الوحيد الذي يشارك في المونديال، تجربة طويلة في عالم التحكيم وإدارة المباريات الكبرى، حيث بدأ مشواره التحكيمي في العام 2002، وكان نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2019-2020، والذي جمع بايرن ميونخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي، أكبر المباريات التي قادها.

ويشارك حكم افتتاح مونديال 2022 للمرة الأولى في كأس العالم بصفة حكم ساحة، لكنه سبق له أن كان حكم فيديو مساعدا "فار" (VAR) في مونديال روسيا 2018، وتحديدا في مباراة ربع النهائي التي فازت فيها بلجيكا على البرازيل 2ـ1.

ودانييلي أورساتو من مواليد 23 نوفمبر/تشرين الثاني 1975 في مدينة "فيتشنزا" الإيطالية، بدأ مسيرته في التحكيم منذ 20 عاما، وحصل على الشارة الدولية من الفيفا عام 2010، ليتولى منذ ذلك العام إدارة عشرات المباريات سواء في كأس أمم أوروبا أو دوري أمم أوروبا أو دوري الأبطال أو "يوروباليغ"، إلى جانب حضوره باستمرار في إدارة مباريات الدوري الإيطالي.

وبين 2002 و2006، أدار أورساتو بعض مباريات "السيري سي"، أي دوري الدرجة الثالثة في إيطاليا، لكن نهاية العام 2006 حملت مفاجأة سارة للحكم الإيطالي المغمور الذي عيّن يوم 17 ديسمبر/كانون الأول من ذلك العام لأول مرة في الدوري الممتاز في مباراة جمعت سيينا وأطلنطا.

وفي مطلع العام 2010، نال الشارة الدولية، لتكون مباراة أرمينيا وسلوفاكيا في الثالث من يوليو/تموز من العام نفسه أول مباراة دولية للمنتخبات يشرف عليها، وذلك لحساب تصفيات كأس أمم أوروبا 2012.

وخلال نهائيات كأس أمم أوروبا الأخيرة 2020، أدار أورساتو 3 مباريات، من بينها مواجهة الدور الـ16 بين السويد وأوكرانيا.

أما في دوري أبطال أوروبا، فيمكن اعتبار نهائي نسخة 2020 أبرز مباراة أدارها هذا الحكم، التي فاز فيها بايرن ميونخ الألماني على باريس سان جرمان الفرنسي بهدف دون مقابل.

وفي نهاية 2020، تم اختياره أفضل حكم كرة قدم في العالم لتلك السنة من قبل المعهد الدولي للتأريخ والإحصاء في كرة القدم.

وخلال ذلك الموسم أدار دانييلي أورساتو 7 مباريات في كامل مراحل المسابقة، كما كان حكما رابعا في نهائي "يوروبا ليغ" بين تشلسي وأرسنال الإنجليزيين خلال موسم 2018ـ2019.

وفي 21 فبراير/شباط 2021، أدار مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد ضمن ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وهي المباراة رقم 41 في المسابقة الأوروبية الكبرى للأندية، وأصبح بعدها أكثر حكم إيطالي يدير مباريات ضمن مسابقات الأندية، متخطيا بذلك بيار لويجي كولينا ونيكولا ريزولي (40 مباراة).

ويُعرف عن الحكم أورساتو صرامته، وكثرة إشهار البطاقات الصفراء في وجه اللاعبين أو المدربين، حيث تفيد الإحصائيات الخاصة بالحكام أنه أشهر 2573 بطاقة صفراء و63 بطاقة حمراء في 538 مباراة قادها حتى الآن، إضافة إلى احتساب 140 ركلة جزاء.