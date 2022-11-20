المدرب البوسني موسوفيتش للجزيرة نت: منتخب قطر قادر على التألق ومنتخبان سيصنعان المفاجأة

يعد المدرب البوسني جمال الدين موسوفيتش من المدربين القلائل الذين حفروا أسماءهم بأحرف من ذهب في تاريخ كرة القدم القطرية بعد تتويجه مع منتخب قطر بخليجي 17 سنة 2004 عقب الفوز على عُمان في المباراة النهائية بركلات الترجيح، وتتويجه بذهبية الألعاب الآسيوية مع العنابي سنة 2006 بعد الفوز على منتخب العراق بهدف نظيف.

الجزيرة نت التقت المدرب البوسني للحديث عن حظوظ المنتخب القطري في المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم وأهم ما يميز هذا المنتخب.

وأكد موسوفيتش في حوار خاص مع الجزيرة نت أن منتخب قطر قادر على المضي قدما في نهائيات كأس العالم ولديه حظوظ كبيرة في التأهل، معتبرا أن قوة العنابي تكمن في الترابط الكبير بين اللاعبين والإطار الفني بقيادة الإسباني فيليكس سانشيز.

وفي ما يلي نص الحوار..

كيف ترى حظوظ منتخب قطر في نهائيات كأس العالم؟

منتخب قطر باستطاعته خطف التأهل والظهور بوجه جيد ويملك فرصة كبيرة لتحقيق ذلك بشرط المحافظة على الدرجة نفسها من التركيز الكبير الذي رافقه في بطولة كأس آسيا التي فاز فيها سنة 2019 في الإمارات، إذ أظهر المنتخب القطري ترابطا كبيرا وكان صفا واحدا، وهو ما ساهم في تتويجه باللقب.

أنت فزت بكأس الخليج 17 مع قطر.. ما هي نصيحتك لفيليكس سانشيز؟

المدرب الإسباني فيليكس سانشيز يعرف إمكانيات اللاعبين جيدا، خاصة أنه قضى سنوات كثيرة مع هؤلاء اللاعبين منذ صغرهم، ونجح بخبرته في استخراج أفضل ما لديهم من إمكانيات كروية، لكن يجب العمل أكثر لتحسين جودة المنتخب واستخراج المزيد من الطاقة في نهائيات كأس العالم، وسانشيز يدرك كيفية تقديم أفضل نسخة كروية من هؤلاء اللاعبين، وأعتبر أن قدرات الفريق بقيادة هذا المدرب عالية جدا.

ما هو تقييمك لتحضيرات منتخب قطر؟

التحضيرات أو نتائج المباريات في فترة الاستعدادات لا تعكس دائما المستوى الحقيقي الذي ستظهر به المنتخبات في المباريات الرسمية، هناك مباريات في الدور الأول تختلف عن المباريات في الأدوار الإقصائية، وعلى المدرب أخذ هذا الأمر بجدية وتجهيز اللاعبين لكل الاحتمالات الواردة لأن للميدان حقيقة أخرى تختلف عن الوديات.

كيف تتم عملية التحضير الذهني لهذا الحدث العالمي؟

يجب على المدرب التركيز على الجانب الذهني جيدا، لأنه مهم خلال مباريات كأس العالم من خلال التركيز على النقاط الإيجابية ومعالجة السلبيات، ومن الضروري منح الثقة للاعبين من خلال خطاب إيجابي قوي يركز على نقاط قوتهم لتحفيزهم قبل كل مباراة.

كيف شاهدت استعدادات دولة قطر للمونديال؟

باعتبار أني عايشت الواقع منذ عقود أستطيع أن أقول إن ما تم إنجازه لتنظيم كأس العالم يعتبر أمرا عجيبا ويعد نموذجا يجب أن تحتذي به بقية دول العالم، وهذه النتيجة ليست وليدة اللحظة بل جاءت بفضل استثمار دولة قطر المتواصل في الرياضة، واليوم قطر تجني ثمار جهد قامت به لمدة سنوات عدة لإنجاح هذا الحدث.

ما هي المنتخبات القادرة على صنع المفاجأة في المونديال؟

أعتقد أن منتخبي صربيا وكرواتيا سيصنعان المفاجأة في كأس العالم، منتخب كرواتيا خاض نهائي النسخة الماضية ويملك لاعبين مميزين في كل الخطوط، لذلك ستكون كرواتيا رقما صعبا، أما منتخب صربيا فهو يتميز بنضج تكتيكي كبير وشاهدناه كيف أحرج منتخب البرتغال في التصفيات الأوروبية، وهو قادر على مقارعة أكبر المنتخبات.

من ترشح للفوز بلقب كأس العالم؟

لا يمكن الجزم بفوز منتخب بالكأس، لكن أعتقد أن اللقب سيكون بين منتخبات البرازيل والأرجنتين وفرنسا وألمانيا والبرتغال، هذه منتخبات كبيرة ولها تاريخ كبير في كأس العالم، لكن تبقى كرة القدم من العلوم غير الدقيقة، ويمكن أن تحدث مفاجآت عديدة.