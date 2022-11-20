استهل منتخب قطر مشاركته الأولى في كأس العالم بالخسارة أمام الإكوادور بهدفين دون رد، وذلك في المباراة التي أقيمت على ملعب البيت بعد انتهاء حفل الافتتاح المبهر لمونديال 2022 بحضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

ويدين منتخب الإكوادور بفوزه لقائده إينر فالنسيا الذي سجل الهدفين في الشوط الأول، ليمنح المنتخب القادم من أميركا الجنوبية أول 3 نقاط تصدر بها المجموعة الأولى التي تضم أيضا هولندا والسنغال.

سيطرة الإكوادور

وفرض الضيوف سيطرتهم على مجريات الشوط الأول، وسط غياب التركيز عن لاعبي منتخب قطر الذين لم يشكلوا خطورة حقيقية على مرمى منتخب الإكوادور، باستثناء محاولة وحيدة أضاعها المهاجم المعز علي.

وافتتح منتخب الإكوادور المباراة بهدف مبكر عبر فالنسيا، لكن الحكم الإيطالي دانييلي أورساتو ألغاه بداعي التسلل بعد مرور 3 دقائق فقط على بداية اللقاء.

وفي الدقيقة الـ15 احتسب الحكم ركلة جزاء لمنتخب الإكوادور بعد تدخل قوي من الحارس القطري سعد الشيب، قبل أن يعود اللاعب نفسه ليسجل الهدف الثاني بكرة رأسية قوية في الدقيقة الـ31.

وفي الشوط الثاني تراجع مستوى المنتخب الإكوادوري، لكن رغم ذلك لم يبادر منتخب قطر للهجوم وغابت عنه فرص التسجيل.

وأجرى الإسباني فيليكس سانشيز مدرب منتخب قطر عدة تبديلات، فخرج القائد حسن الهيدوس والمعز علي، وأشرك محمد وعد ومحمد مونتاري.

وكاد مونتاري أن يسجل هدف تقليص الفارق في الدقيقة الـ86 من تسديدة قوية علت العارضة الإكوادورية بقليل.

ويلتقي منتخب قطر في مباراته الثانية مع السنغال (بطل كأس أفريقيا 2022) يوم 25 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري على ملعب الثمامة.

ويعود "العنابي" إلى ملعب البيت من أجل خوض مباراة الجولة الثالثة والأخيرة في دور المجموعات ضد هولندا يوم الثلاثاء 29 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي.