المدرب القطري يونس علي للجزيرة نت: اللعب الجماعي نقطة قوة منتخب قطر والدعم الجماهيري يحفزنا

الدوحة – أكد نجم المنتخب القطري السابق ومدرب نادي العربي حاليا يونس علي أن المنتخب القطري قادر على التأهل للدور الثاني بفضل جاهزية اللاعبين فنيا وذهنيا والاستقرار الفني لسنوات عدة، إلى جانب الخبرة الكبيرة التي اكتسبها الفريق من خلال مشاركاته السابقة في العديد من المحافل الرياضية الدولية الضخمة.

وأعرب علي، في حوار خاص للجزيرة نت، عن أمله في مشاركة مشرفة لكل المنتخبات العربية، مطالبا الجماهير بالتشجيع الكبير ودعم اللاعبين خلال المباريات، مضيفا أن نقطة قوة العنابي تكمن في اللعب الجماعي.

وتوقع المدرب القطري حصول المنتخب البرازيلي على لقب مونديال قطر 2022، رغم المنافسة الصعبة من منتخبات الأرجنتين وإنجلترا وفرنسا حاملة اللقب.

وفيما يلي نص الحوار:

كيف ترى حظوظ منتخب قطر أمام الإكوادور وبقية المباريات؟

مشوار المنتخب القطري سيكون صعبا في المجموعة التي تضم منتخبات قوية مثل هولندا والسنغال والإكوادور، والمشاركة الأولى في المونديال دائما ما تكون صعبة، لكن مستوى العنابي في الفترات السابقة كان مطمئنا، ومشاركتنا في كوبا أميركا والكونكاكاف أعطت اللاعبين خبرة كبيرة، وسنستفيد منها في مباريات كأس العالم.

ما نقاط قوة منتخب قطر التي سيستفيد منها المدرب سانشيز؟

أعتقد أن قوة العنابي منذ كأس آسيا الأخيرة وكوبا أميركا تكمن في اللعب الجماعي، دائما ما نشاهد المنتخب القطري ككتلة واحدة على أرضية الملعب، المنتخب يعتمد كثيرا على التحولات وعلى مهارات أكرم عفيف والمعز علي، ولدينا فرصة كبيرة أمام الإكوادور، أعتقد أنه بعد مرور ربع ساعة من المباراة نملك عناصر كثيرة ترجح كفة منتخبنا.

كيف يمكن تحضير المنتخب القطري نفسيا للمباراة الافتتاحية؟

أعتقد أن مباراة الافتتاح تحمل ضغطا كبيرا وكل العالم ستتوجه أنظاره لهذه المباراة الهامة، لكن ما يميز المنتخب القطري ذهنيا هو أن اللاعبين موجودون مع بعضهم بعضا لمدة طويلة، إلى جانب الاستقرار على مستوى التشكيلة ووجود الإطار الفني والإداري، بالإضافة إلى المختص النفسي، وكثرة المشاركات الأخيرة تعد من أفضل التجهيزات الفنية والذهنية إلى جانب الدعم الجماهيري، كلها عوامل ترشح كفة المنتخب القطري في المباراة الأولى وكذلك الترشح للدور الثاني.

هل الدعم الجماهيري سيكون نقطة قوة للعنابي؟

مثلما نطالب اللاعبين بالظهور بمستوى جيد، نطلب من الجماهير أيضا أن تكون حاضرة بقوة وفعالة، وأن تكون مشجعة للمنتخب طوال المباراة وتقوم بالضغط على المنتخبات الأخرى، وأعتقد أن الدعم الجماهيري سيجعل المنتخب القطري أفضل على أرضية الميدان.

كيف ترى حظوظ المنتخبات العربية في المونديال؟

أعتقد أن المنتخبات العربية كلها موجودة في مجموعات صعبة، لكن المنتخب المغربي هو الأقوى عربيا والأكثر جاهزية على المستوى الفني، البطولة عربية من حيث التنظيم وأتمنى أن تكون عربية كذلك على مستوى المشاركة ومشاهدة أكثر من منتخب عربي في الدور الثاني من نهائيات كأس العالم.

من ترشح للفوز بكأس العالم؟

أتمنى أن تتوج البرازيل باللقب لأني من مشجعي السيليساو حيث تملك البرازيل أفضل جيل لها خلال آخر 10 سنوات، لكن المنافسة ستكون صعبة نظرا لوجود منتخبات جاهزة مثل الأرجنتين وإنجلترا وفرنسا والدانمارك، ولأول مرة سنشاهد تنافسا كبيرا بين منتخبات أوروبا وأميركا اللاتينية.