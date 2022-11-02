إبراهيموفيتش: برشلونة أسوأ تجربة في مشواري

اعتبر النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش أن الفترة التي قضاها في نادي برشلونة الإسباني كانت الأسوأ خلال مشواره الكروي، وقال إنه "فقد هويته وشخصيته الكروية" في ملعب كامب نو.

وانتقل إبراهيموفيتش إلى برشلونة في يوليو/تموز 2009 قادما من إنتر ميلان الإيطالي، ونجح في التتويج بكأس السوبر الإسباني وبالدوري الإسباني إلى جانب إحراز لقب كأس العالم للأندية، لكنه اعترف بأن تلك المرحلة كانت أكبر خطأ في مشواره.

وقال إبراهيموفيتش -في مقابلة مع شبكة "كنال +" الفرنسية: "ألوم نفسي لأني أشعر أني تخليت عن مبادئ معينة، كنت أعتبرها من الثوابت. أسوأ ذكرياتي أعتقد أنها كانت مع برشلونة، لكن ليس لأسباب تتعلق فقط بكرة القدم، هناك أشياء أخرى، كنت أتردد كثيرا، لقد شعرت بخيبة أمل كبيرة، وكنت أفعل الأشياء بشكل مختلف".

ولعب إبراهيموفيتش إلى جانب عدد من نجوم الجيل الذهبي لبرشلونة، ومن بينهم تشافي هيرنانديز وأندريس إنيستا وليونيل ميسي وكارلس بيول، وتحت قيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا.

وأضاف اللاعب الحالي لنادي ميلان "فقدت سحري الكروي وهويتي أيضا هناك. بعد ذلك، وجدت نفسي أخيرا، وهذا سمح لي بأن أغزو العالم في أندية أخرى".

وخاض زلاتان إبراهيموفيتش (41 عاما) مسيرة كروية طويلة وحافلة بالألقاب، إذ لعب لأندية: مالمو السويدي، وأياكس الهولندي، ويوفنتوس وإنتر ميلان وميلان في إيطاليا، وباريس سان جرمان الفرنسي، ولوس أنجلوس الأميركي، ومانشستر يونايتد الإنجليزي، قبل أن يعود إلى الدوري الإيطالي في موسم 2020-2021 من بوابة ميلان.