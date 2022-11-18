فعاليات تحاكي عروض مايكل جاكسون.. تجربة ناجحة لمهرجان الفيفا للمشجعين قبل الافتتاح الرسمي

الدوحة- أكّد مهرجان الفيفا للمشجعين -الذي ستحتضنه حديقة البدع بالعاصمة القطرية الدوحة- استعداده لاحتضان مختلف الفعاليات التي ستقام خلاله، بداية من يوم السبت 19 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، بمناسبة بطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر، بعد نجاحه في احتضان فعالية تجريبية أقيمت مساء أمس الأربعاء، أحياها الفنان البرازيلي رودريغو تيزر.

وبرهنت الفعالية نجاح العمليات التشغيلية، من خلال تجربة جميع المراحل التي تتصل بتوافد الجماهير إليه، انطلاقًا من استقبالهم من مختلف محطات النقل المرتبطة بالحديقة، ومرروًا بدخولهم عبر البوابات المخصّصة للغرض، ووصولًا إلى التحاقهم بمنطقة الفعاليات.

وشهد الحفل -الذي قدّم فيه الفنان البرازيلي عروضًا شيقة تحاكي عروض النجم الأميركي الراحل مايكل جاكسون- إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، بدأ في التوافد قبل 3 ساعات من موعد إقامة الحفل، مما أضفى أجواء مونديالية تعطي مؤشرات قوية لنجاح البطولة جماهيريًا داخل الملاعب وخارجها.

استمتع عشرات الآلاف من المشجعين ليلة أمس بالعروض الموسيقية المباشرة، وفعاليات كرة القدم وأنشطة ترفيهية متنوعة، خلال الفعالية التجريبية لـ #مهرجان_الفيفا_للمشجعين في حديقة البدع، قبيل انطلاق منافسات كأس العالم #قطر2022 pic.twitter.com/gknFqXCJ93 — SC News (@roadto2022news) November 17, 2022

وتنطلق النشاطات الترفيهية الرسمية لمهرجان الفيفا للمشجعين يوم 19 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، قبل يوم واحد من صافرة البداية لمنافسات كأس العالم 2022، والتي تبدأ في اليوم التالي بحفل الافتتاح الرسمي للمسابقة، ومباراة المنتخب القطري ونظيره الإكوادوري، ضمن منافسات المجموعة الأولى.

ولا يقتصر مهرجان الفيفا للمشجعين على العروض الموسيقية والترفيهية فحسب؛ ولكنه يمنح زواره فرص الاطلاع على جوانب الثقافة المحلية، وتذوق العديد من أصناف المأكولات من أنحاء العالم، وممارسة الألعاب، إلى جانب بث مباشر لجميع مباريات البطولة على شاشات ضخمة في الهواء الطلق، ضمن مناظر طبيعية خلابة.

كما يشهد المهرجان إقامة مباريات بمشاركة أساطير الفيفا، ومنصات تفاعلية تتيح للمشجعين من جميع الأعمار الاستمتاع بألعاب كرة القدم الإلكترونية، وفعاليات ترفيهية من الجهات الراعية للبطولة، إضافة إلى متجر الفيفا الرسمي للمنتجات المرخّصة، التي تحمل علامة كأس العالم قطر 2022.

ووفقًا للجنة المشاريع والإرث، تستضيف حديقة البدع نحو مليون مشجع خلال المهرجان على مساحة تصل إلى 5 آلاف متر مربع، ويتضمن البرنامج نحو 170 ساعة من البث المباشر للمباريات، و100 ساعة بث من الموسيقى الحية مع نجوم عالميين.

وتبدأ الفعاليات من العاشرة صباحًا وتستمر حتى الثانية فجرًا، وستكون المواعيد خلال أيام الأدوار الإقصائية (بين 29 نوفمبر/تشرين الثاني و18 ديسمبر/كانون الأول المقبلين)، من الثالثة عصرًا حتى الثانية فجرًا.

وستختلف مواعيد الحديقة في أيام الراحة التي لن تقام فيها مباريات (أيام 7 و8 و11 و12 و15 و16 من شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل)، لتكون من الخامسة عصرًا حتى الثانية فجرًا.