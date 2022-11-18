رقم قياسي غير مسبوق في تاريخ كأس العالم.. 17 لاعبا من برشلونة في مونديال قطر

دخل نادي برشلونة الإسباني تاريخ بطولات كأس العالم لكرة القدم، بعد قرار لويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا ضم الظهير الأيسر أليخاندرو بالدي لقائمة "لاروخا" في مونديال قطر 2022، خلفا للمصاب خوسيه غايا.

واستبعد إنريكي غايا من التشكيلة الموجودة في الدوحة نتيجة تعرضه لإصابة في الكاحل الأيمن، وفق ما أعلن الاتحاد الإسباني، ليستعيض عنه بلاعب برشلونة الشاب بالدي.

17 لاعبا من برشلونة في مونديال قطر

وأصبح بالدي اللاعب رقم 17 من برشلونة الذي يشارك في كأس العالم 2022، وهو رقم قياسي عالمي، إذ لم تشهد أي نسخة سابقة وجود هذا العدد من فريق واحد خلال المنافسات.

ومع إعلان القوائم الرسمية لمونديال قطر، كان فريق بايرن ميونخ الألماني هو الفريق الأكثر تمثيلا بوجود 17 لاعبا من لاعبيه في المونديال، لكن إصابة نجمه السنغالي ساديو ماني قلص العدد إلى 16.

🔥 ¡Primer equipo con 17 convocados en una misma edición en toda la historia de la Copa del Mundo! 🤯#FIFAWorldCup pic.twitter.com/N7flnQKYvr — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 18, 2022

في المقابل، كان يوجد 16 لاعبا من برشلونة، وهو نفس عدد اللاعبين القادمين من مانشستر سيتي الإنجليزي، لكن دخول بالدي عقب إصابة غايا جعل الفريق الكتالوني في صدارة الأندية الأكثر تمثيلا في مونديال قطر.

ويتوزّع لاعبو برشلونة على 8 منتخبات هي: إسبانيا وفرنسا وهولندا وألمانيا وأوروغواي وبولندا والبرازيل والدانمارك.

وتضم قائمة منتخب إسبانيا 8 لاعبين من البلوغرانا: جوردي ألبا، وإريك غارسيا، وسيرجيو بوسكيتس، وبيدري، وغافي، وأنسو فاتي، وفيران توريس، وبالدي.

أما بقية اللاعبين، فجاءوا على النحو التالي: جوليس كوندي وعثمان ديمبلي (فرنسا)، فرينكي دي يونغ وممفيس ديباي (هولندا) مارك تير شتيغن (ألمانيا)، رونالد أراوخو (أوروغواي)، أندرياس كريستنسين (الدانمارك)، روبرت ليفاندوفسكي (بولندا)، رافينها (البرازيل).

ويأتي خبر استبعاد غايا واستبداله ببالدي قبل 5 أيام من المباراة الأولى لإسبانيا في نهائيات قطر أمام كوستاريكا، ضمن منافسات المجموعة الخامسة التي تضم كذلك ألمانيا واليابان.

ويحق لأي منتخب أن يجري تعديلاً على تشكيلة الـ26 لاعبا للنهائيات قبل 24 ساعة من موعد المباراة الأولى.

ويمكن أن يجني برشلونة النصيب الأكبر من الأموال المخصصة للأندية خلال نهائيات كأس العالم 2022، بموجب برنامج "مزايا الأندية"، الذي يتم بموجبه توزيع نحو 209 ملايين دولار على جميع الفرق الممثلة بلاعبين خلال المونديال.

وأوضح الفيفا -عبر موقعه الرسمي- أنه سيدفع تعويضات للأندية عن كل يوم بقي فيه لاعبوها خلال مباريات البطولة، بما فيها الفترة الإعدادية التي تسبق انطلاق المونديال.

كيف تُحتسب حصة كل ناد؟

ينظر الفيفا في عدد اللاعبين المشاركين في كأس العالم من كل ناد، وعدد الأيام التي يقضيها كل لاعب في المونديال، ويدفع نخو 8530 دولارا عن كل لاعب يوميا.

يبدأ الاتحاد الدولي لكرة القدم في احتساب المدة، قبل أسبوعين من مباراة الافتتاح، حتى اليوم التالي لمغادرة اللاعب، بعد إقصاء منتخب بلاده من النهائيات.

ولا يشترط الفيفا مشاركة اللاعب مع منتخب بلاده في المونديال، فبمجرد اختياره في القائمة النهائية للمنتخب، يحق للنادي الحصول على هذه الأموال.

ويتم تحويل الأموال في البداية إلى الاتحاد المحلي التابع له النادي، ومن ثمّ تدخل حسابه بعد انتهاء فعاليات كأس العالم.