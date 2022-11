تجاهل رونالدو وإنجلترا وكال المديح لميسي.. واين روني يكشف عن توقعاته للفائز بكأس العالم

كشف نجم المنتخب الإنجليزي السابق واين روني عن المرشح الأوفر حظا، من وجهة نظره، للتتويج ببطولة كأس العالم 2022 التي تنطلق الأحد 18 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، في دولة قطر وتستمر حتى 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

واستبعد روني تتويج منتخب بلاده إنجلترا، مقرا بأن منتخب الأرجنتين بقيادة النجم ليونيل ميسي هو المرشح الأول لحصد اللقب العالمي، لما يمتلكه من نجوم كبار بإمكانهم الصعود إلى منصة التتويج للمرة الثالثة في تاريخ بلاد "التانغو".

وقال روني في تصريحات لصحيفة "تايمز" (the times) البريطانية: "أعتقد أن منتخب الأرجنتين هو المرشح للتتويج بكأس العالم.. على عكس عام 2018، لديهم الكثير من اللاعبين الجيدين والأقوياء حول ليونيل ميسي مثل لاوتارو مارتينيز ولياندرو باريديس ورودريغو دي بول وبالطبع أنخيل دي ماريا".

وأضاف: "الفوز ببطولة كوبا أميركا العام الماضي سيمنحهم الثقة ويخفف قليلا من الضغط عليهم. الطقس في دولة قطر عامل مساعد آخر يصب في مصلحة الأرجنتين".

Rooney: "Everyone has different views on Messi and Ronaldo but I have said many times that I think Messi is the best." pic.twitter.com/vmxb037oNS

— Barça Universal (@BarcaUniversal) November 18, 2022