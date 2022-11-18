"بي إن سبورتس" تزف بشرى للجماهير العربية: 22 مباراة بالمونديال دون تشفير في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

أعلنت مجموعة "بي إن سبورتس" القطرية أن قنواتها الرياضية ستنقل 22 مباراة دون تشفير في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال مونديال قطر 2022 الذي ينطلق الأحد، وذلك بحسب ما ذكرته لوكالة فرانس برس الجمعة نقلا عن المتحدث باسم المجموعة الإعلامية.

وقبل يومين من انطلاق أول مونديال في بلد عربي، قال المتحدث باسم مجموعة "بي إن سبورت" المالكة للحقوق الحصرية لكأس العالم في الشرق والأوسط وشمال أفريقيا: "سنبث 22 مباراة مباشرة عبر القنوات المفتوحة، بما فيها مباراة الافتتاح بين قطر والإكوادور الأحد".

وستبث قنوات "بي إن سبورتس" 22 من أصل 64 مباراة على القنوات الرياضية غير المشفرة للمجموعة القطرية، أي ما يفوق ثلث إجمالي عدد مقابلات كأس العالم 2022، بينما ستكون المباريات الأخرى منقولة على القنوات المشفرة.

وتشارك 4 دول عربية في كأس العالم 2022، وهي قطر المنتخب المستضيف في المجموعة الأولى، والمغرب في المجموعة السادسة، وتونس في المجموعة الرابعة، والسعودية في المجموعة الثالثة.

وكانت شبكة بي إن سبورتس نقلت في مونديال 2018 الذي أقيم في روسيا عددا من المباريات دون تشفير، وهو ما قامت به أيضا في عدد من البطولات الرياضية التي تملك حقوق البث الحصري لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على غرار كأس العالم وكأس أمم أفريقيا وكأس العرب للمنتخبات التي دارت في قطر أواخر عام 2021.