بالفيديو.. استبعاد ساديو ماني من كأس العالم 2022 بسبب الإصابة

سيغيب النجم ساديو ماني عن نهائيات مونديال قطر 2022 في كرة القدم؛ بسبب إصابته في ساقه اليمنى، حسب ما أعلن الاتحاد السنغالي للعبة، اليوم الخميس.

وأعلن طبيب المنتخب مانويل ألفونسو في حساب "أسود التيرانغا" على موقع تويتر "مع الأسف، أظهر فحص الرنين المغناطيسي اليوم (الخميس) أن تطوّر (التعافي) ليس ملائمًا كما كنا نعتقد، ونحن مضطرون لإعلان انسحاب ساديو من كأس العالم".

La @Fsfofficielle souhaite un prompt rétablissement à son joueur Sadio Mané, forfait pour la Coupe du monde 2022. pic.twitter.com/1Df9WrKrmt — FSF (@Fsfofficielle) November 17, 2022

وأوضح الطبيب أن "تدخلاً جراحياً سيُحدّد قريباً" لنجم ليفربول الإنجليزي السابق وبايرن ميونخ الألماني الحالي.

وكانت مشاركة ماني في التشكيلة المونديالية محلّ شك مع بطلة أفريقيا، منذ خروجه مصاباً في طرف عظمة الشظية (فيبولا) اليمنى في الدقيقة 21 خلال فوز فريقه البافاري على فيردر بريمن (6-1) في الدوري الألماني لكرة القدم في 8 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

رغم ذلك، ضمّه المدرب أليو سيسيه إلى التشكيلة على أمل تعافي أفضل لاعب إفريقي ووصيف الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم وراء الفرنسي كريم بنزيمة.

وعبّر رئيس الاتحاد السنغالي أوغوستين سنغور في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الفرنسية عن حزنه وتضامن اللاعبين مع ماني وقال "كنا مستعدين للإعلان عن الاصابة… نعلم الآن أنها أصبحت مؤكدة. الجميع متفقون أن صحته فوق كل شيء. الأهم بالنسبة إليه وللجميع أن يتعافى ويعود بسرعة".

ويتعين على سيسيه استدعاء لاعب بديل لماني، ولديه مهلة حتى الأحد عشية مواجهته مع هولندا ضمن المجموعة الأولى في كأس العالم التي تضم أيضا قطر المضيفة والاكوادور.

إصابة ساديو ماني تؤرق جماهير السنغال 🇸🇳 قبل 13 يوماً على أول لقاء لمنتخب السنغال ضد هولندا في كأس العالم FIFA قطر 2022™#كأس_العالم_قطر_2022 #الدوري_الألماني #ماني #بايرن_ميونيخ pic.twitter.com/RxUPv8Q311 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 8, 2022

وكانت صحيفة "ليكيب" الرياضية الفرنسية أول من أعلن عن غياب ماني عن كأس العالم 2022 في قطر، بسبب الإصابة بعد ساعات من سقوطه في الملعب.

وأوضحت الصحيفة أن الإصابة ستُبعد ماني عن الملاعب لأسابيع عدة، وهو ما يحرمه من المشاركة مع منتخب بلاده في كأس العالم التي تحتضنها قطر في الفترة ما بين 20 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي و18 ديسمبر/كانون الأول المقبل .

ويتنافس المنتخب السنغالي في مونديال قطر ضمن المجموعة الأولى، التي تضم معه منتخبات قطر وهولندا والإكوادور.