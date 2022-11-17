بالفيديو- تسديدة من 60 مترا.. حكيم زياش يسجل هدفا مذهلا في فوز المغرب على جورجيا

أكد النجم المغربي حكيم زياش، لاعب تشلسي الإنجليزي، جاهزيته التامة لخوض منافسات كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، بعدما سجّل هدفا مذهلا لمنتخب بلاده، من مسافة بعيدة جدا.

وبنجاح باهر، تجاوز منتخب آخر اختباراته الودية، قبل السفر إلى قطر والمشاركة في المونديال للمرة السادسة في تاريخه، حين فاز زملاء زياش على جورجيا بثلاثية نظيفة.

وأقيمت هذه المباراة الودية على ملعب نادي الشارقة في الإمارات، مساء الخميس 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

هدف زياش أمام جورجيا

بعدما وصلت الكرة إلى زياش في نصف ملعب منتخب بلاده، لمح نجم تشلسي -في رد فعل ذكي- حارس جورجيا جيورجي مامارداشفيلي خارج مرماه، فسدد الكرة من مسافة بعيدة للغاية بلغت نحو 60 مترا، باغتت الجميع بمن فيهم مامارداشفيلي، لتستقر في الشباك، مسجلا الهدف الثاني للمغرب.

وافتتح يوسف النصيري التسجيل لمنتخب المغرب بعد 5 دقائق فقط من انطلاق مباراة "أسود الأطلس" أمام جورجيا، ثم عزز زياش التقدم بهدفه العالمي، قبل أن يختتم سفيال بوفال الثلاثية من علامة الجزاء في الدقيقة 72.

🚨🚨🚨 هدف زياش العالمي قبل قليل ضد جورجيا 😍😍😍😍🤯🤯🤯🤯 pic.twitter.com/VBUDrujKsr — أخبار كرة القدم (@OnSideAr) November 17, 2022

وغاب زياش عن منتخب المغرب في 20 مباراة على التوالي، بما فيها بطولة كأس العرب التي أقيمت في قطر أواخر عام 2021، بعد خلافات حادة مع المدرب البوسني وحيد خليلوزيتش.

وآخر مرة ارتدى فيها زياش قميص منتخب المغرب تحت إمرة خليلوزيتش كانت في السادس من ديسمبر/كانون الأول 2021، في مباراة ودية أمام بوركينا فاسو.

بعدها بشهرين، أعلن زياش اعتزاله اللعب دوليا، وعدم رغبته في ارتداء قميص المغرب مرة أخرى، بعد انعدام الآمال في حل المشكلات مع خليلوزيتش.

وقال زياش وقتها: "لن أعود إلى المنتخب، هذا هو قراري النهائي، كل شيء واضح بالنسبة لي".

وأضاف "أشعر بالحزن بكل تأكيد. أتفهم الجمهور المغربي، لكنني أعلم كيف تدار الأمور في المنتخب، وهذا قراري النهائي. الآن أركز على اللعب مع فريقي".

هدف زياش مع المنتخب المغربي 🔥🔥🔥🔥👌👌👌👌 pic.twitter.com/gqHVoV6F7V — Achraf Ben Ayad (@Benayadachraf) November 17, 2022

عودة زياش لمنتخب المغرب

وبعد ذلك بأشهر، أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم رحيل خليلوزيتش بالتراضي بين الطرفين، وبالتحديد يوم 11 أغسطس/آب الماضي.

وأصدر الاتحاد حينها بيانا بهذا الخصوص، قال فيه "بالنظر للاختلافات وتباين الرؤى بين الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والمدرب الوطني وحيد خليلوزيتش على الطريقة المثلى لتهيئة المنتخب الوطني لكرة القدم لنهائيات كأس العالم قطر 2022، قرر الطرفان الانفصال بالتراضي".

وفي اليوم الأخير من ذلك الشهر، أعلن الاتحاد المغربي تعاقده مع المدرب الوطني وليد الركراكي لخلافة خليلوزيتش.

ونجح الركراكي في إعادة الهدوء والاستقرار إلى أجواء المنتخب المغربي، ليقود "أسود الأطلس" في مونديال قطر، ويكمل ما بدأه خليلوزيتش.

واستدعى الركراكي زياش إلى قائمة المغرب، وكانت مباراة جورجيا هي الثالثة لنجم تشلسي تحت إمرة مواطنه، بعد وديتي تشيلي وباراغواي على التوالي.