رئيس بعثة منتخب المغرب في المونديال للجزيرة نت: عازمون على التأهل للدور الثاني وقطر عكست صورة رائعة عن العالم العربي

الدوحة- قال عضو الاتحاد المغربي لكرة القدم ورئيس بعثة منتخب المغرب إلى كأس العالم 2022 عبد المالك أبرون، إن أسود الأطلس عازمون على تخطّي الدور الأول في مونديال قطر، وأعرب عن تفاؤله بالأجواء الرائعة داخل معسكر المنتخب، والانسجام التام بين المدرب وليد الركراكي وجميع اللاعبين.

وعبّر أبرون عن انبهاره بقدرة قطر التنظيمية، معدًّا أنها تفوّقت على الدول الأوروبية في تنظيم هذا الحدث العالمي المميز، عبر توفير بنية تحتية متطورة، ومرافق جيدة تليق بحجم الحدث العالمي.

وسيسافر منتخب المغرب صباح غد الخميس إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، لخوض مباراة ودية ضدّ منتخب جورجيا، وسيعود مباشرة بعد انتهاء المباراة إلى الدوحة لاستكمال استعداداته لخوض أول مباراة في مشواره بكأس العالم.

وفيما يلي نص الحوار:

كيف الأجواء داخل معكسر المنتخب المغربي استعدادًا للمونديال؟

الأجواء رائعة، الكل مجنّد من أجل أن نضع بصمة مميزة في نهائيات كأس العالم، جئنا إلى قطر من أجل هدف تشريف الكرة المغربية، وحجز بطاقة التأهّل إلى الدور الثاني، والذهاب بعيدًا في المونديال على ضوء القيمة الفنية للاعبين والظروف اللوجستية الرائعة التي تم توفيرها من طرف الاتحاد المغربي.

ما الذي تغيّر بين حقبة وحيد حاليلوزيتش ووليد الركراكي حاليًا؟

الركراكي يتميز بقدرة كبيرة على التواصل، حيث نجح في احتواء اللاعبين، وقدّم لهم نصائح كبيرة منذ قدومه على رأس الجهاز الفني، والمدرب يحظى باحترام وحب كبيرين من طرف اللاعبين، والأمور تسير في الطريق الصحيح، والاتحاد المغربي وفّر كل الظروف الملائمة من أجل مشاركة مشرّفة في مونديال قطر.

هل المغرب قادر على تكرار إنجاز 1986 في المكسيك والتأهل للدور الثاني؟

نعم، نحن قادرون على ذلك، المنتخب المغربي ظهر بصورة جيدة في مونديال 2018 في روسيا، وكان قادرًا على تخطّي الدور الأول، لولا الظلم التحكيمي الذي تعرّضنا له حينها، ونحن عازمون على التأهّل، وكل اللاعبين الموجودين حاليًا لديهم طموح كبير في المرور إلى الدور الثاني، وتشريف الكرة المغربية والعربية.

كيف ترى حظوظ باقي المنتخبات العربية؟

أتمنى للسعودية وقطر وتونس والمغرب التوفيق في هذه النسخة المونديالية العربية، وعلى الأقل ترشّح منتخبين اثنين إلى الدور الثاني من نهائيات كأس العالم، والجمهور العربي سيكون له دور كبير في دعم المنتخبات العربية.

كيف شاهدت استعدادات قطر لتنظيم المونديال؟

تفاجأت بهذا التنظيم الرائع، نشكر قطر حكومة وشعبًا على هذا التنظيم، فقد قدّموا صورة جيدة ورائعة عن العالم العربي، وأعطوا العالم نموذجًا جيدًا عن قدرتنا -نحن العرب- على تنظيم كأس عالم من طراز عال، بذلوا مجهودًا كبيرًا في البنية التحتية، ووفّروا مرافق رائعة، وقطر تفوّقت على البلدان الأوروبية في تنظيم هذا المونديال.

هل سيحصل أمين حارث -المصاب مؤخرًا- على امتيازات اللاعبين المشاركين نفسها فعلًا؟

نعم، أمين حارث سيغيب رسميًا عن نهائيات كأس العالم بعد الإصابة التي تعرّض لها مع نادي مارسيليا الفرنسي، والاتحاد المغربي احتضن اللاعب وعائلته، وسيكون مثله مثل باقي اللاعبين في التعامل؛ كونه أحد أفراد المنتخب المغربي، ونتمنى له الشفاء العاجل.