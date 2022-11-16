تصميم يحاكي الثقافة القطرية.. الليالي العربية جسر التقاء الثقافات في كأس العالم

بتصميم فريد من نوعه يحاكي أبرز مميزات الثقافة القطرية والعربية، ستكون "الليالي العربية" في منطقة "فان زون" قبلة جاذبة لزوار كأس العالم قطر 2022، حيث يتميز المكان بطابعه التراثي وجلساته المتنوعة التي يفوح منها عبق التاريخ والأصالة العربية المميزة.

وتقع "الليالي العربية" في مدينة لوسيل وهي قريبة من ملعب لوسيل المونديالي الذي سيحتضن نهائي كأس العالم، وتحتوي على خيام ومجالس وطاولات وكراسي وجلسات فوق الرمال تجسيدا للثقافة العربية، وتوجد نقاط بيع متنوعة لمشروبات ومأكولات تمثل مطابخ عربية مختلفة.

الأصالة والتراث

افتتح المكان في إطار تجريبي في انتظار الافتتاح الرسمي مع انطلاق المونديال. وأكد محمد عمر، أحد المسؤولين عن العمليات اللوجستية في الليالي العربية، في تصريح للجزيرة نت، أنه ستكون هناك رسوم رمزية ولا يوجد حجز مسبق، والأولوية ستمنح لمن يأتي إلى المكان مبكرا.

وأضاف أنه توجد أماكن خاصة مثل الخيام الفاخرة يمكن حجزها مسبقا، وستوضع شاشات عملاقة وشاشات أخرى داخل الخيام من أجل عرض مباريات كأس العالم، مؤكدا أن فعالية الليالي العربية ستكون في منطقة "فان زون" التابعة للفيفا وشركة الديار القطرية وهي فريدة من نوعها لتميزها بالطابع القطري والعربي، كما ستفتح الأبواب منذ الساعة 12 ظهرا حتى الساعة الثانية فجرا.

انبهار بجمالية المكان

تتميز الليالي العربية بخياراتها الثرية من حيث المأكولات المقدمة، فهي التقاء لثقافات متعددة في مكان واحد. وقال السوري حسن أبو عبد الله، أحد الزائرين للمكان، إن الأجواء رائعة للغاية وتتميز بطابعها العربي المميز، كما عبّر عن انبهاره بخلفية المكان المطل على الواجهة البحرية.

وقالت مريم توجاني من المغرب إن الأجواء ذات طابع عربي مميز، والمكان سيكون قبلة رائعة لتعريف زوار كأس العالم بالثقافة القطرية والعربية، وأكدت أنها فرصة لتجمع العائلات والأصدقاء للاستمتاع بأجواء المونديال.

ويحتوي المكان على العديد من المحلات الخاصة لبيع العطور واللباس التقليدي القطري والعربي مثل العباءات، إلى جانب وجود أقفاص متنوعة تحوي بعض الحيوانات، مع تنظيم فقرات موسيقية وغنائية متنوعة تستجيب لرغبة الزائرين.

بدوره، عبر محمد الصخني من الأردن عن إعجابه بالأجواء التي تتميز بالطابع التقليدي والتراثي، خاصة فيما يتعلق بالجلسات الأرضية المميزة التي تميز العرب وثقافتهم.

وسيكون المكان مفتوحا لكل الشرائح العمرية من دون استثناء حتى صغار السن يمكن لهم الولوج من دون أي قيود، ولا يشترط حصول الزائر على بطاقة "هيا" من أجل الدخول إلى "الليالي العربية".

ويلعب منتخب قطر ضد الإكوادور الأحد المقبل في ملعب البيت في افتتاح بطولة كأس العالم 2022 التي تستمر حتى 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل، الموافق لليوم الوطني لدولة قطر.

وأكملت قطر استعداداتها باكتمال المشاريع الرئيسة التي خُطّط لها منذ الإعلان عن منحها شرف استضافة المونديال، ووضعت الجهات المنظمة اللمسات الأخيرة على مختلف الوجهات التي ستستضيف المنتخبات المشاركة والمشجعين.