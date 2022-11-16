وديات منتخبات المونديال.. الأرجنتين تصعق الإمارات وتونس تهزم إيران وكرواتيا تفوز على السعودية

أظهر منتخب الأرجنتين جاهزيته لمونديال قطر 2022، بعد فوزه الكبير على مضيفه الإماراتي بخمسة أهداف دون ردّ -الأربعاء- في أبوظبي، وذلك في آخر مباراة ودّية إعدادية قبل بداية مشواره في كأس العالم 2022، بمواجهة السعودية يوم الثلاثاء المقبل في افتتاح منافسات المجموعة الثالثة.

وبقيادة نجمه ليونيل ميسي، واصل منتخب الأرجنتين سلسلته الإيجابية رافعًا رصيده إلى 36 مباراة دون خسارة -على التوالي- حتى الآن، والتي كانت انطلقت في السادس من يوليو/تموز 2019 بالفوز على منتخب تشيلي (2ـصفر)، ضمن كوبا أميركا.

وفي ملعب محمد بن زايد في أبوظبي، وأمام نحو 37 ألف متفرّج، بدت الفوارق الفنية واضحة بين المنتخبين ولصالح ميسي ورفاقه، حيث لم يجد "الألبيسيليستي" أي صعوبة في الوصول إلى المباراة رقم 36 دون هزيمة، تحت قيادة المدرّب ليونيل سكالوني، ليصبح على بُعد فوز واحد من معادلة إيطاليا صاحبة الرقم القياسي العالمي (37 مباراة).

وسجّل خوليان ألفاريس في الدقيقة (17)، وأنخل دي ماريا (25 و36)، وليونيل ميسي (44)، وخواكين كوريا (60) أهداف المباراة.

الإمارات 0-5 الأرجنتين شاهد أهداف المباراة#الإمارات_الأرجنتين pic.twitter.com/hj5ou2Gp5r — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) November 16, 2022

فوز معنوي مهم لتونس

من جهته، حقّق المنتخب التونسي فوزًا معنويًا مهمًا على حساب نظيره الإيراني بنتيجة هدفين دون ردّ، مساء الأربعاء في العاصمة القطرية الدوحة.

وبعد الهزيمة القاسية على يد العملاق البرازيلي (1-5) في أواخر سبتمبر/أيلول الماضي، استعاد المنتخب التونسي معنوياته بالفوز على نظيره الإيراني، وذلك في آخر استعدادات للمنتخبين لنهائيات مونديال قطر الذي ينطلق الأحد المقبل.

وخلف أبواب موصدة بغياب الجمهور، ودون نقل تلفزيوني للمباراة -بقرار من مدرّبي المنتخبين- حسم المنتخب التونسي الفوز بتسجيله هدفين خلال الشوط الثاني، حيث سجّل نعيم السليتي الهدف الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 62، في حين ضاعف زميله علي العابدي النتيجة لنسور قرطاج في الدقيقة 69 من المباراة.

ونتيجة النقص العددي في صفوفه في الدقائق العشرين الأخيرة -بعد طرد أبو الفضل جلالي- عجز المنتخب الإيراني تحت قيادة مدرّبه البرتغالي كارلوس كيروش، عن العودة إلى اللقاء.

وتبدأ تونس مشوارها المونديالي السادس الثلاثاء المقبل بمواجهة الدانمارك، ضمن المجموعة الرابعة التي تضم: أستراليا وفرنسا حاملة اللقب النسخة الماضية، في حين سيكون الاختبار الأول لإيران في مشاركتها السادسة -أيضًا- الاثنين المقبل بمواجهة إنجلترا، ضمن المجموعة الثانية التي تضم: ويلز والولايات المتحدة.

خسارة الأخضر السعودي

وشهدت المباريات الإعدادية خسارة المنتخب السعودي أمام ضيفه الكرواتي بهدف نظيف الأربعاء على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ضمن استعدادات المنتخبين لكأس العالم لكرة القدم.

وتدين كرواتيا بهذا الفوز الودي للاعبها أندري كراماريتش، الذي تمكّن في أواخر المباراة من مغالطة الحارس محمد العويس.

وكان منتخب السعودية الطرف الأفضل في الشوط الأول، حيث لاحت أكبر فرصة عندما صوّب محمد كنو كرة قوية ارتطمت بالدفاع وتحولت لركنية، ومن هفوة دفاعية كاد المضيف يفتتح التسجيل عندما صوّب صالح الشهري الكرة باتجاه المرمى، لكن الدفاع حولها لركنية.

وأشرك مدّرب كرواتيا زلاتكو داليتش، قائد المنتخب لوكا مودريتش، في الدقيقة 65، قبل أن يتمكّن المنتخب الكرواتي من افتتاح التسجيل عندما توغّل مهاجم هوفنهايم الألماني كراماريتش وصوّب كرة قوية على يمين الحارس العويس، معلنًا تقدّم كرواتيا (1-صفر)، وهو هدف حافظ عليه زملاء مودريتش حتى نهاية المباراة.

وتخوض السعودية أولى مبارياتها في المونديال الثلاثاء المقبل أمام الأرجنتين، ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم أيضًا: المكسيك وبولندا. أما كرواتيا فتلعب في المجموعة السادسة التي تضم: بلجيكا والمغرب وكندا، وتستهلّ مشاركتها بمواجهة المغرب الأربعاء المقبل، ضمن افتتاح المجموعة.

وبدوره، حقّق منتخب ألمانيا فوزًا صعبًا على نظيره العماني، بهدف دون رد، ضمن استعداداته للمشاركة في كأس العالم.

وانتظرت الماكينات الألمانية، حتى الدقيقة 80 ليتمكّن نيكلاس فولكروغ من تسجيل هدف المباراة، التي احتضنها ملعب السلطان قابوس في العاصمة العُمانية مسقط.

جدير بالذكر أن منتخب ألمانيا يستهلّ مبارياته بملاقاة اليابان يوم 23 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، على ملعب خليفة الدولي ضمن المجموعة الخامسة.

وبالنتيجة ذاتها، فاز منتخب بولندا، في فرصوفيا على نظيره الشيلي في آخر مباراة إعدادية قبل السفر إلى الدوحة لخوض المونديال قطر.

وسجّل مهاجم سالرنيتانا الإيطالي كريستوف بياتيك هدف المباراة الوحيد لبولندا، التي تبدأ مشاركتها في 22 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، بملاقاة المنتخب المكسيكي في ملعب 974، ضمن المجموعة الثالثة.