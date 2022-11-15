أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) -اليوم- عن طرح الدليل الرسمي لمشجّعي بطولة كأس العالم 2022 في قطر، بالتعاون مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث -الجهة المنظّمة للبطولة- وذلك من خلال تطبيق على الهواتف الذكية.

يضم الدليل معلومات شاملة عن البطولة، وتفاصيل عن المنتخبات المشاركة، وجدول المباريات، وإرشادات حول الوصول إلى ملاعب البطولة الثمانية، إضافة إلى دليل بالأرقام المهمة للمشجّع، وروابط رمز الاستجابة السريعة للخدمات الطبية، والمؤسسات الحكومية المعنية.

ويتوفر دليل المشجعين -الذي يتألّف من 128 صفحة- في نسخة رقمية، وأخرى مطبوعة في مكاتب الاستعلامات بملاعب البطولة، وفي العديد من المواقع الرئيسية في أنحاء البلاد، ويعدّ تذكارًا جديرًا بالاقتناء، ويحتفي بأول نسخة من كأس العالم في العالم العربي.

ويحتوي قسم "استكشف قطر" في الدليل على معلومات مهمة عن قطر، وأبرز الأماكن السياحية للمشجّعين القادمين من خارج الدولة لحضور منافسات البطولة، كما يتضمّن عددًا من العبارات والجمل المفيدة باللغة العربية، لمساعدة الزوّار الذين لا يتحدّثون العربية على التواصل خلال تجوّلهم في البلاد، والاستمتاع بأوقاتهم في المعالم الرائعة التي تشتهر بها الدولة.

صور توضيحية

ويضم دليل المشجّعين -الذي يحتوي على صور توضيحية- معلومات عن مهرجان الفيفا للمشجّعين في حديقة البدع بالدوحة، والذي سيُتاح بالمجان خلال فترة البطولة، ويوفر للمشجّعين طرقًا جديدة للاحتفال بشغفهم بلعبة كرة القدم، مع باقة من العروض الموسيقية والترفيهية.

كما يحتوي الدليل على أماكن البث المباشر لجميع مباريات البطولة على شاشات ضخمة في الهواء الطلق، والمواقع التي تقدّم العديد من أصناف المأكولات من أنحاء العالم، بالإضافة إلى نشاطات وفعاليات ترفيهية متنوعة للعائلة، ومعلومات عن الفعاليات الترفيهية التي يستضيفها كورنيش الدوحة بطول 6 كيلومترات، والعروض الثقافية والفنية والترفيهية في محيط الملاعب الثمانية.

ويتوفر دليل المشجعين بنسخة رقمية يمكن تنزيلها على الهواتف النقالة من خلال منصة "FIFA+" الرقمية، وموقع "Qatar2022.qa/ar"، ومنصة (هيّا) وتطبيق (هيّا إلى قطر).