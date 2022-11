مشجعو إنجلترا في كأس العالم 2022.. رحلة بحث عن "عائدة إلى موطنها"

لندن- "إنها عائدة إلى موطنها.. إنها قادمة"، شعار ظلّ المشجّعون الإنجليز يردّدونه على امتداد ثلاثة عقود ويزيد، في كل مناسبة ومنافسة كروية، فهذه العبارة الشهيرة تضمّنتها أغنية "الأسود الثلاثة" (The Three Lions)، المؤلَّفة سنة 1996، تحوّلت إلى نشيد المنتخب الإنجليزي يردّدها المشجّعون، وخاصة جملتها الشهيرة "إنها عائدة إلى موطنها" (It’s coming home)

كناية على كون إنجلترا هي موطن لعبة كرة القدم.

وبشغف كبير يتابع الإنجليز مباريات منتخب بلادهم، فهم من بين الجماهير الأكثر حضورًا في ملاعب كرة القدم، سواء في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، أو في البطولات العالمية التي يشارك فيها المنتخب.

ولم تفتّ الخيبات الكروية المتوالية من عضض المشجّعين البريطانيين، الذي لا يفوّتون فرصة دون ترك بصمتهم بحضور كثيف، وخلْق أجواء خاصة بهم، رغم ما يُحاط بهم من أوصاف بأنهم جماهير مثيرة للشغب في بعض المباريات، ودائمًا ما يكون حضورها موسومًا بالكثير من التحوّط الأمني.

ولا تكاد عينك تخطئ كيف تحضّر المقاهي للأعلام والإعلانات عن عرضها لمباريات كأس العالم في قطر، وخاصة مباريات المنتخب الإنجليزي.

