تضم كافة الخدمات.. شاهد- مدينة الكرفان بالدوحة جاهزة لاستقبال جماهير كأس العالم

الدوحة- أصبحت مدينة الكرفان بمنطقة المسيلة في العاصمة القطرية الدوحة جاهزة لاستقبال جماهير كأس العالم قطر 2022، وتحتوي المدينة التي تضم ألف وحدة من الكبائن على العديد من المطاعم والمقاهي والشاشات العملاقة ستكون مهيأة من أجل مشاهدة مباريات المونديال.

وتم تجهيز المدينة بكافة المتطلبات من ملعب لكرة القدم وساحات شاسعة تسع الجماهير، إلى جانب خدمات لوجستية متعددة تلبي كافة حاجاتهم، ومن المنتظر أن تشهد المدينة إقبالا جماهيريا كبيرا.

وقال عاصم بدر مدير عام مدينة الكرفان في مسيلة بتصريح خاص للجزيرة نت إن المدينة جاهزة بالكامل لاستقبال جماهير كأس العالم، بطاقة استيعابية تصل إلى 1800 شخص، وتحتوي على العديد من المطاعم والمقاهي للترفيه عن المشجعين ومنح تجربة إقامة استثنائية.

وأضاف أنه تم وضع شاشة عملاقة ستبث مباريات كأس العالم مباشرة، في شكل منطقة مشجعين "فان زون" وهو ما سيسمح للجماهير بمشاهدة كل مباريات المونديال.

وقال بدر إن الإقبال سيكون كبيرا، وبدرجة تشغيلية واستيعابية كاملة في الفترة الممتدة من 24 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى غاية 29 من الشهر نفسه، مضيفا أن المدينة ستكون مربوطة بخدمة المترو وحافلات النقل من أجل تسهيل مهمة تنقل المشجعين إلى الملاعب.

يذكر أن مدينة الكرفان قريبة من ملعب خليفة الدولي؛ وهو أحد الملاعب الثمانية التي ستحتضن نهائيات كأس العالم قطر 2022.