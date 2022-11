لا تخلو كل نسخة من بطولات كأس العالم من غياب منتخبات كبيرة؛ بسبب إخفاقها في التأهّل خلال مشوار التصفيات الطويل، وفي نسخة قطر 2022 سيُحرم عشاق "الساحرة المستديرة" من مشاهدة بعض الفرق العريقة.

على مرّ التاريخ كان المنتخب البرازيلي -وحده- الحاضر دائمًا؛ إذ لم يغِب عن أي نسخة، بينما عاشت منتخبات أخرى -سبق لها التتويج بكأس العالم- مرارة الإخفاق في التأهّل لمرات عديدة.

في هذه السطور نرصد أفضل سبعة منتخبات، تغيب عن مونديال قطر 2022، وفق تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الصادر يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

يعدّ غياب منتخب إيطاليا عن مونديال قطر، هو الغياب الأبرز والأقسى، ليس لأنصار "الأزوري" فقط، لكن لكل عشاق كرة القدم، خاصة وأنها المرة الثانية -على التوالي- بعد مونديال روسيا 2018.

شارك منتخب إيطاليا في كأس العالم في 18 مرة سابقة، وغاب عن 3 نسخ منها، وذلك في بطولات 1930 و1958 و2018، والرابعة في قطر.

ويأتي المنتخب الإيطالي في المركز الثاني في عدد مرات الفوز بكأس العالم، بواقع 4 مرات بالتساوي مع ألمانيا، إذ تُوّج بها أعوام 1934 و1938 و1982 و2006.

وحصل منتخب إيطاليا على 1726.14 نقطة، وضعته في المركز السادس عالميًا.

وأخفق منتخب إيطاليا في بلوغ مونديال قطر رغم أن فرصتين سنحتا أمامه؛ الأولى بعدما فرّط في صدارة المجموعة الثالثة لصالح سويسرا، علمًا بأن لاعبه جورجينيو أهدر ركلتي جزاء أمام سويسرا ذهابًا وإيابًا، وكان تسجيل إحداها كافيًا من أجل تحقيق العودة الإيطالية لكأس العالم.

ووجّه منتخب إيطاليا صدمة أخرى لأنصاره، بعدما خسر في نصف نهائي الملحق الأوروبي -أمام مقدونيا الشمالية- بهدف متأخّر سجّله ألكسندر تراجكوفسكي في الوقت بدل الضائع.

يحتلّ المنتخب الكولومبي المركز السابع عشر في تصنيف الفيفا برصيد 1611.04 نقطة.

ويغيب منتخب كولومبيا عن مونديال قطر 2022، لكن سبق له الظهور في كأس العالم ست مرات سابقة، ودّع في ثلاث منها من دور المجموعات (1962– 1994– 1998).

وفي الثلاث الأخرى بلغ منتخب كولومبيا دور الـ16 مرتين (1990– 2018)، أما أفضل إنجاز له كان الوصول إلى ربع النهائي في مونديال البرازيل 2014.

وكان منتخب كولومبيا بحاجة إلى نقطة وحيدة من أجل المشاركة في الملحق العالمي، لكنه أخفق في ذلك بحلوله في المركز السادس في تصفيات أميركا اللاتينية.

حصد منتخب كولومبيا 23 نقطة فقط من 18 مباراة، وفاز في خمس مباريات، وتعادل 8 مرات، بينما خسر في خمس أخرى، ليترك المركز الخامس لمنتخب بيرو.

يوجد منتخب بيرو في المركز الثالث والعشرين في تصنيف "الفيفا"، وفي جعبته 1561.01.

وحرمت ركلات الترجيح المنتخب البيروفي من البقاء في قطر، بعدما خسر أمام أستراليا في الملحق العالمي، في مباراة احتضنها ملعب أحمد بن علي المونديالي في مدينة الريّان، يوم 13 يونيو/حزيران الماضي.

ولعب منتخب بيرو مباراة الملحق العالمي بعد احتلاله المركز الخامس في تصفيات أميركا اللاتينية، برصيد 24 نقطة، بفارق نقطتين عن الإكوادور، صاحب المركز الرابع.

وشارك منتخب بيرو في نهائيات كأس العالم 5 مرات، ودّع في أربع منها من دور المجموعات (1930– 1978– 1982– 2018).

وفي مونديال 1970، بلغ منتخب بيرو ربع النهائي، بعدما احتلّ المركز الثاني في مجموعة ضمّت إلى جانبه: ألمانيا وبلغاريا والمغرب، قبل أن يخسر من البرازيل بهدفين لأربعة.

لم ينجح منتخب السويد في حجز مكان له في مونديال قطر 2022، والمشاركة للمرة الثانية على التوالي، ليغيب للمرة العاشرة عن كأس العالم، مكتفيًا بالظهور في 12 نسخة.

وجاء هذا الإخفاق بعد احتلال منتخب السويد المركز الثاني، للمجموعة الثانية في التصفيات الأوروبية المؤهّلة لكأس العالم خلف إسبانيا.

ورغم خوضه مباريات الملحق، فإن المنتخب السويدي لم يعوّض ذلك الإخفاق، ففاز على جمهورية التشيك في نصف النهائي، ثم خسر من بولندا بهدفين دون رد.

وكان أفضل إنجاز لمنتخب السويد حلوله وصيفًا لمونديال 1958، بعد خسارته النهائي أمام البرازيل بنتيجة 2-5، كما حقّق المركز الثالث مرتين في مونديالي 1950 و1994، والمركز الرابع مرة واحدة في نسخة 1938.

ويوجد منتخب السويد في المركز 25 في التصنيف العالمي للفيفا، برصيد 1553.33 نقطة.

يحتلّ منتخب أوكرانيا المركز 27 في التصنيف العالمي برصيد 1536.99 نقطة.

وجمع المنتخب الأوكراني 12 نقطة فقط في التصفيات الأوروبية المؤهّلة لكأس العالم، وضعته في المركز الثاني خلف فرنسا، ضمن المجموعة الرابعة، ليتّجه إلى الملحق الأوروبي.

وفي نصف النهائي، فاز منتخب أوكرانيا على نظيره الأسكتلندي 3-1، لكنه خسر المباراة الأخيرة أمام ويلز بهدف ذاتي أحرزه مهاجمه أندريه يارمولينكو بالخطأ في مرمى بلاده.

وحظي منتخب أوكرانيا بمشاركة يتيمة في كأس العالم، وكان ذلك في مونديال ألمانيا 2006، حقّق فيه نتائج رائعة بالنظر إلى كونها التجربة المونديالية الأولى، بوصوله إلى الدور ربع النهائي.

بدأ المنتخب الأوكراني مونديال ألمانيا بخسارة ثقيلة من إسبانيا بنتيجة صفر-4، قبل أن يستعيد توازنه على حساب السعودية وتونس بنتيجة 4-صفر و1-صفر.

وفي دورالـ16، تغلّب منتخب أوكرانيا على سويسرا بفضل ركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي، ليخسر بعدها من إيطاليا صفر-3 في دور الثمانية.

يغيب منتخب تشيلي عن كأس العالم للمرة الثانية على التوالي، رغم وجوده في المركز 29 عالميًا برصيد 1509.61 نقطة.

وسبق لمنتخب تشيلي المشاركة في كأس العالم 9 مرات، كان أفضل إنجازاته احتلال المركز الثالث في مونديال 1962، الذي أقيم في البلاد، بعد الخسارة من البرازيل بنتيجة 2-4 في نصف النهائي، والفوز على يوغسلافيا في المباراة الترتيبية بهدف نظيف.

ويمكن القول إن منتخب البرازيل يمثّل عقدة أزلية لنظيره التشيلي في كأس العالم؛ لأن الأخير أُقصي من نسخ 1998 و2010 و2014 من دور الـ16 بعد هزيمته من الأول.

ولم يتمكّن منتخب تشيلي من تجاوز مرحلة المجموعات في باقي مشاركاته (1930– 1950– 1966– 1974– 1982).

واحتلّ منتخب تشيلي المركز السابع في تصفيات أميركا اللاتينية لمونديال قطر، بعد حصوله على 19 نقطة، جمعها من فوزه في خمس مباريات وتعادله 4 مرات، بينما خسر 9 مرات.

حرمت قاعدة الأهداف المسجّلة خارج الديار منتخب نيجيريا من السفر إلى قطر، ورجحت كفّة نظيره الغاني في الدور الحاسم من التصفيات الأفريقية، ليكتفي "النسور" بـ6 مشاركات مونديالية.

