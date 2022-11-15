بدائل إسكان مثالية .. قرى المشجعين في قطر جاهزة لاستقبال جماهير كأس العالم

مع بدء توافد الجماهير إلى دولة قطر لحضور مباريات كأس العالم لكرة القدم 2022، أعلنت الدوحة عن جاهزية قرى المشجعين لاستقبال الجماهير.

وقرى المشجعين إحدى بدائل الإسكان التي وفّرتها دولة قطر لخدمة جماهير المونديال، من خلال توفير كبائن في منطقة محددة، مع توفير العديد من الخدمات الترفيهية والخدمية ووسائل المواصلات، فضلًا عن قربها من مطار حمد وملاعب المونديال.

وتعدّ قرى المشجعين تجربة مثالية للمشجعين الذين يريدون أن يكونوا في قلب أجواء البطولة، والتنقل بسهولة إلى الدوحة والملاعب، ومتاحة لمحبي الأجواء غير التقليدية، مع العديد من الخيارات والنشاطات الترفيهية، كما تشمل المرافق الموجودة في قرى المشجعين عددًا من منافذ الطعام التي تقدّم مجموعة واسعة من المأكولات.

مميزات عديدة

ومن أهم قرى المشجعين في قطر قرية المشجعين بالمنطقة الحرة برأس بوفنطاس، التي تتيح كبائن للنزلاء بين غرفة نوم مزدوجة أو ثنائية مُكيفة، عبر 4600 كبينة سكنية مختلفة لاستقبال الجماهير.

وتشمل المرافق الموجودة في القرية عددًا من منافذ الطعام التي تقدّم مجموعة من المأكولات، بالإضافة إلى ملاعب وخدمات ترفيهية مميزة للزوار، مثل: شاشة سينما ومركز للياقة البدنية وقاعة رياضة وملعب تنس وملاعب كرة قدم وملاعب سلة وكرة طائرة، كما تمتاز بموقعها المثالي على مقربة من محطة مترو المنطقة الحرة، ما يُتيح للضيوف الفرصة لاستكشاف مناطق الدوحة بشكل أوسع.

وعن مميزات قرية المشجعين في المنطقة الحرة بأبوفنطاس، فإنها تضم مكتب استقبال وخدمات الضيوف على مدار الساعة، وخدمة واي فاي مجانية، بالإضافة إلى خدمة تنظيف الغرف، ومنافذ أطعمة ومشروبات في الموقع، كما تقع على بعد أقل من 10 كيلومترات من الملاعب، ونحو 18 كيلومتر من منطقة الخليج الغربي، وعلى بُعد 6 كيلومترات من المطار.

تتنوّع خيارات الإقامة في قطر خلال كأس العالم بين الغرف الفندقية، فضلًا عن فنادق عائمة، وشقق وفيلات السكنية، بالإضافة إلى قرى المشجعين التي أقيمت من كبائن مسبقة الصنع، وخيام في سبع مناطق قريبة من ملاعب البطولة، ما يسهّل الوصول إلى الملاعب ومواقع الفعاليات المصاحبة.

📸| قرية إقامة المشجعين بالمنطقة الحرة جاهزة لجماهير مونديال #قطر_2022 🏆 • تتضمن 4600 كبينة سكنية

• خدمات ضيافة 5 نجوم ⭐️

• ملاعب للتنس والقدم والسلة والطائرة ⚽️

• شاشة سينما ومركز للياقة البدنية 🏋🏻‍♀️ – الراية | #نديب_قطر | #قطر 🇶🇦 pic.twitter.com/yQe4b6dN2r — نديب قطر (@NadeebQa) November 7, 2022

مساكن مؤقتة

وتتوزّع قرى المشجعين على عدد من المناطق في قطر، وتتكوّن من مساكن مؤقتة تقدّم خدمات متكاملة للمشجعين، وتشمل 1800 مسكن في جزيرة قطيفان المجاورة لمدينة لوسيل، وتكفي لاستيعاب 3600 شخص، و200 مسكن في مدينة الخور، إضافة إلى 8 آلاف كابينة موزّعة على ثلاث مناطق أخرى.

وحرصت اللجنة العليا للمشاريع والإرث -الجهة المنظمة للبطولة- على إنشاء عدد من قرى المشجعين في أماكن مختلفة من قطر، بهدف منح الزوار فرصة لاختيار سكن بسعر مناسب، مع توفّر جميع خدمات الرفاهية وضيافة الـ 5 نجوم، كما اهتمّت في إنشائها بمواقع يسهل الوصول إليها عبر وسائل النقل العام، ما يسهّل على الجماهير الوصول إلى جميع المناطق السياحية، فضلًا عن الفعاليات الترفيهية، وخاصة مهرجان فيفا للمشجعين في حديقة البدع ومنطقة الخليج الغربي.

ووفق اللجنة العليا للمشاريع والإرث، يمكن للمشجعين من حاملي تذاكر مباريات البطولة اختيار أماكن الإقامة في مجموعة من قرى المشجعين المجهّزة بمرافق عديدة، ومن ضمنها: باقة من الخيارات المتنوعة، حيث تتوفر -حاليًا- خيارات أماكن الإقامة على شكل كابينة، بأسعار تبدأ من 740 ريالًا (207.36 دولار) للوحدة في الليلة الواحدة.