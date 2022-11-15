أغاني مونديال قطر تقرب الشعوب والثقافات وتحظى بعشرات الملايين من المشاهدات

في مشهد موسيقي متنوع ومتعدد الثقافات برزت أغاني بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 كلغة مشتركة تتجاوز الفوارق بين الشعوب والحضارات وتمد جسور التواصل والتقارب والتعارف بين مختلف الثقافات.

الأغاني التي تعتمد على خلفية موسيقية غربية بنغم لجمل شرقية أصيلة شارك فيها العشرات من المغنين والموسيقيين والمؤدين والمنتجين والكتاب الذين ينحدرون من خلفيات وثقافات مختلفة ويمثلون جنسيات متعددة.

وكون الغناء لغة عالمية مشتركة يفهمها جميع البشر وجزءا حيا ونابضا من حياة الشعوب فقد كانت أغاني مونديال قطر وسيلة سريعة وطريقة رائعة للمزج بين مختلف أنواع الموسيقى والتقريب بين الثقافات والحضارات وخلق روابط مشتركة وهادفة.

وتمثلت أغاني مونديال قطر في الموسيقى الرسمية التي يطلقها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (FIFA)، والتي ضمت لأول مرة في تاريخ كأس العالم ألبوما غنائيا كاملا وليس أغنية واحدة كما كان الحال في النسخ الماضية من البطولة، وذلك إلى جانب أعمال محلية قدمتها المؤسسة القطرية للإعلام، فضلا عن مشاركات فردية لفنانين.

وتهدف الموسيقى الرسمية للمونديال إلى الجمع بين الفنانين والمشجعين واللاعبين ومشاركة شغفهم من خلال المزج بين أشكال متنوعة من الموسيقى -باعتبارها لغة عالمية- وكرة القدم في سبيل تحقيق أثر إيجابي فاعل.

هيا هيا

وبرزت الموسيقى الرسمية لمونديال قطر في أغاني "هيا هيا" التي قدمها النجم الأميركي ترينيداد كاردونا والمغني الأفريقي الشهير دافيدو والفنانة القطرية عائشة كونها ترمز إلى قدرة الموسيقى وكرة القدم على توحيد العالم، في ظل جمعها بين صوت أميركي وآخر أفريقي وثالث من الشرق الأوسط.

وكذلك أغنية "ارحبوا" المستوحى اسمها من اللغة المحلية والثقافة العربية، وهي من أداء الفرنسي ميتر جيمس، وأوزونا من بورتوريكو، وتم إصدار الأغنية نفسها باللغة العربية من أداء كل من القطري ناصر الكبيسي والسعودي عايض يوسف، والكويتية حنين حسين، وتعكس الأغنية طيب الترحاب في قطر.

وأيضا أغنية "قناديل السماء" التي شاركت فيها 4 فنانات عربيات هن: اليمنية بلقيس فتحي، والمغربية الكندية نورة فتحي، والعراقية رحمة رياض، إضافة إلى المغربية منال، وتحتفي بالحكام السيدات اللواتي سيشاركن في إدارة مباريات المونديال.

أرض المونديال

كما صدرت أغان أخرى لمونديال قطر، أبرزها "أرض المونديال" التي طرحتها المؤسسة القطرية للإعلام، وهي إنتاج فني كبير تم تصويره في عدد من الأماكن بالدوحة، ومن كلمات الشاعر القطري تيسير عبد الله ولحن القطري محمد المرزوقي.

الأغنية التي تتضمن عددا من الرسائل المهمة -من بينها التعبير عن فرحة المونديال بعد الصعوبات التي واجهت قطر- شارك فيها كل من القطري عيسى الكبيسي والمغربي حاتم عمّور والتونسي نوردو والسعوديين داليا مبارك وعبد العزيز العليوي، وتحمل مضمون التحية والترحيب باسم العرب كلهم لضيوف المونديال.

وأصدرت المؤسسة أيضا الأغنية التشجيعية للعنابي "بالهمة للقمة يا عنابي" للمطربة الشابة أشجان وبمشاركة عدد من الأطفال، والتي تهدف لدعم ومساندة المنتخب في المونديال.

ويوضح الكاتب القطري تيسير عبد الله أن أغنية "أرض المونديال" تحمل رسائل متنوعة ومتعددة، الأولى أن المونديال لكل العرب وليس قطر فقط، والثانية أن البطولة مرت بظروف ومصاعب كبيرة، منها محنة فيروس كورونا والمنظمات التي تستهدف مونديال قطر حتى الآن، والثالثة رياضية تتجسد في تشجيع الكرة الأجمل.

ويقول عبد الله في تصريح للجزيرة نت إن الأغنية طرحت أشكالا موسيقية مختلفة قدمها الملحن القطري محمد المرزوقي، وتمزج بين إرث قطر البحري والبري في الجملة الموسيقية، إلى جانب أجزاء من الجملة الموسيقية الحديثة وأغاني الراب المنتشرة في العالم.

ويشدد على أن الطرح العام للأغنية هو التحدث باسم العرب، ومحاولة الدمج بين مختلف الثقافات، ولكنها ضمت مغنين يمثلون المنتخبات العربية المتأهلة إلى المونديال.

وستطرح المؤسسة القطرية للإعلام 3 أعمال غنائية خلال الفترة المقبلة في إطار سياستها لدعم مونديال قطر، منها أغنية "لعيب" لدعم المنتخب القطري، ولكن أغنية "أرض المونديال" هي الرئيسية للمؤسسة، وفقا لعبد الله.

أهداف أبدية

بدورها، طرحت المغنية القطرية أنوار في إطار الأعمال الترويجية للمونديال أغنية دويتو مع الفنان الأرجنتيني كريستيان هالاك بعنوان "أهداف أبدية"، والأغنية من ألحان هالاك أيضا.

كما قدمت عملا غنائيا ثانيا بعنوان "ديرة الخير"، كلمات الشاعر خليفة جمعان وتوزيع محمد المري وألحان محمد البنا وإخراج حسين الصايغ، ويهدف العمل إلى الترحيب بضيوف مونديال قطر.

وتقول أنوار في تصريح للجزيرة نت إنها سعيدة بالمشاركة في دعم مونديال قطر، وجاهزة لتقديم الدعم لبلادها في أي وقت من أجل المساهمة في نجاحها على مختلف المستويات.

وتوضح أن الأغنية الدويتو التي قدمتها مع المغني الأرجنتيني مميزة، وهدفها الترويج للمونديال، خاصة في ظل استخدامها مفردات عربية مثل الصحراء وقطر معالمها والمها وكرة القدم، فضلا عن الحديث عن كأس العالم.

وترى أن أغنية "ديرة الخير" هي أبلغ وصف لقطر وأهلها، وأن كلماتها تصف الكرم وحسن الضيافة التي تستقبل به ضيوفها دائما، وهو ما سيحظى به زوار ومشجعو مونديال قطر.

وأغنية "ديرة الخير" قطرية 100%، فهي كلمات الشاعر خليفة جمعان، وتوزيع محمد المري، وألحان محمد البنا وإخراج حسين الصايغ، وفقا لأنوار.

وتخطت أغنية "هيا هيا" 72 مليون مشاهدة على يوتيوب خلال 7 أشهر، فيما حققت أغنية "ارحبوا" 30 مليون مشاهدة للنسخة الإنجليزية و18 مليون مشاهدة للنسخة العربية خلال شهرين، فيما تجاوزت أغنية "قناديل السماء" 13 مليون مشاهدة خلال شهر.

وحققت أغنية "أرض المونديال" مليوني مشاهدة خلال 10 أيام، فيما تجاوزت أغنية دويتو "أهداف أبدية" أكثر من 20 ألف مشاهدة خلال أيام قليلة من عرضها على يوتيوب، في حين تم إطلاق أغنية "ديرة الخير" مساء الخميس الماضي.