على قدر أهميتها للبلدان المستضيفة، ولمنتخبات كرة القدم، حتى تلك التي تتوقف مسيرتها عند مشوار التصفيات، فإن لكأس العالم أهمية كبيرة للأندية التي تموّل بلاعبيها مختلف المنتخبات المشاركة في أعظم مسابقة رياضية في العالم، ذلك أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ومثلما خصص عائدات وجوائز مالية للمنتخبات التي تخوض النهائيات بحسب نتائجها، فإنه يمنح أيضا الأندية مبالغ مالية متفاوتة بحسب عدد لاعبيها المشاركين في المونديال.

وفضلا عن استفادة أندية كرة القدم من البرنامج الذي أطلقته رابطة الأندية الأوروبية وتبناه الاتحاد الأوروبي للعبة في كأس أمم أوروبا 2008، ثم "الفيفا" في مونديال 2010 و2014 و2018 ومونديال قطر، والذي يحمل اسم "مزايا الأندية" فإن حضور أندية كرة القدم في المونديال يبدو مؤشرا قويا لمكانتها الرياضية، ووزنها في عالم الساحرة المستديرة.

وبإرسال كل القائمات النهائية للمنتخبات الـ 32 المشاركة في كأس العالم قطر 2022، والتي تضم إجمالا 831 لاعبا، حل بايرن ميونخ الألماني في صدارة الأندية التي سينال لاعبوها شرف خوض المونديال برصيد 17 لاعبا، أما على صعيد الدوريات الأكثر مساهمة بلاعبيها في النهائيات، فلم يشكل حلول الدوري الإنجليزي الممتاز بالصدارة مفاجأة.

البريميرليغ يزين مونديال قطر

فضلا عن كونه الدوري الأقوى في العالم والأكبر وزنا ماليا وقيمة تسويقية للاعبيه، فإن الدوري الإنجليزي الممتاز سيكون أكثر الدوريات حضورا في مونديال قطر بنحو 134 لاعبا أي ما يمثل 16% من إجمالي عدد اللاعبين المشاركين في النهائيات.

وبحسب قوائم لاعبي المنتخبات التي تم إرسالها إلى الفيفا، فإن الدوري الإنجليزي سيكون أكثر الدوريات تمثيلا بلاعبيه، إذ إن لاعبا من بين كل 6 لاعبين بالمونديال ينتمي لأندية الدوري الإنجليزي.

أما الدوري الإسباني، فيأتي في المركز الثاني برصيد 83 لاعبا (ما يمثل 10% من إجمالي عدد اللاعبين المشاركين) ويأتي الدوري الألماني (البوندسليغا) فيحل ثالثا بـ 78 لاعبا أي ما يمثل 9.4%.

أما الدوري الإيطالي فيحتل المركز الرابع بواقع 67 لاعبا (8.1%) ويأتي الدوري الفرنسي خامسا برصيد 56 لاعبا.

وبحسب هذه الأرقام، فإن الدوريات الخمس الكبرى (إنجلترا، إسبانيا، ألمانيا، إيطاليا، فرنسا) تتصدر مثلما هو متوقع لدوريات كرة القدم في العالم بعدد اللاعبين الذين يخوضون مونديال قطر.

خارج القارة العجوز، يأتي الدوري الأميركي في صدارة الدوريات التي تساهم بلاعبيها في قطر 2022، وذلك بواقع 35 لاعبا.

لكن المفاجأة جاءت من دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، أو "البريمرشيب" الذي سيكون 25 لاعبا ينشطون به جاهزين لتعزيز صفوف منتخباتهم وهو ما لم يحققه أي دوري درجة ثانية بأوروبا.

أما الدوري المكسيكي فيحتل المركز العاشر مناصفة مع نظيره البلجيكي برصيد 23 لاعبا، ويأتي الدوري التركي والهولندي في المرتبة 12 برصيد 19 لاعبا لكل منهما.

بايرن الأول و14 لاعبا من الشياطين الحمر

يحتل بايرن صدارة الأندية الأوروبية الممثلة بلاعبيها في المونديال برصيد 17 لاعبا، موزعين خاصة على منتخب ألمانيا (7 لاعبين) وهم الحارس مانويل نوير واللاعبون جوشوا كيميتش وغورتزيكا وموسيلا ومولر وساني وهوفمان، ويحمل عدد منهم ألوان منتخبات أخرى مثل فرنسا (4 لاعبين هم: بافارد وهيرنانداز وأوباميكانو وكومان) والكاميرون (شوبو موتينغ) وكندا (ديفيس) وكرواتيا (ستانيتش) والمغرب (المزراوي).

أما المركز الثاني في ترتيب أكثر الأندية حضورا بالمونديال فيحتله بالتساوي برشلونة الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي برصيد 16 لاعبا.

أما مانشستر يونايتد الإنجليزي فيأتي خامسا بـ 14 لاعبا أمام ريال مدريد الإسباني برصيد 13 لاعبا.

وتملك أندية بوروسيا دورتموند الألماني ويوفنتوس الإيطالي وسان جرمان الفرنسي وأتلتيكو مدريد الإسباني 11 لاعبا لكل منها بالمونديال.

الدوريان القطري والسعودي يتصدران عربيا

عربيا، يحتل دوري نجوم قطر (القطري) والسعودي الممتاز برصيد 33 لاعبا لكل منهما، ويملك السد القطري ثم الهلال السعودي أكبر عدد من اللاعبين بمونديال الدوحة.

وصنع السد المفاجأة في سباق أكثر الأندية حضورا بالمونديال، إذ يحتل المركز الرابع عالميا برصيد 15 لاعبا، وهو أكثر فريق غير أوروبي تسجيلا للحضور بكأس العالم، والأول عربيا متقدما على الهلال السعودي الذي يملك 13 لاعبا كلهم ينتمون إلى "الأخضر".