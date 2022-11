حلم المشاركة في كأس العالم، حق مشروع لجميع اللاعبين في جميع أرجاء المعمورة، تكفله لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ولا يحق لأي ناد منع لاعبه من تلبية نداء منتخبه الوطني.

ونظير ذلك، لم ينكر الفيفا دور هذه الأندية في إنجاح بطولاته، وأبرزها على الإطلاق كأس العالم للمنتخبات، الذي يُقام بشكل دوري كل 4 سنوات، وعليه قرّر مكافأتها أو تعويضها ماليًا، عن الفترة التي تترك فيها الأندية لاعبيها للمشاركة في المونديال.

ويتساءل عشاق كرة القدم عن كيفية استفادة الأندية من كأس العالم، وهو ما نوضحه في السطور التالية:

أطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بالتعاون مع رابطة الأندية الأوروبية (ECA) -التي تمثّل جميع أندية العالم- برنامجًا لتوزيع الأرباح على الأندية عام 2008، أي قبل عامين من انطلاق كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا.

ووفق الفيفا، فإن تصميم البرنامج الذي أُطلق عليه اسم "مزايا الأندية"، جاء تقديرًا من الاتحاد الدولي لمساهمة الأندية في جميع دول العالم، في نجاح تنظيم بطولات كأس العالم.

وشمل الاتفاق في حينها مونديالي 2010 والبرازيل 2014، وتم تمديد العمل بالبرنامج عام 2015، ليشمل مونديالي روسيا 2018 وقطر 2022.

ومن خلال هذا البرنامج، تُمنح الأندية مبالغ مالية مقابل مشاركة لاعبيها في كأس العالم، تختلف قيمتها من ناد لآخر، حسب عدد اللاعبين ومدة بقائهم مع المنتخب.

خصّص الاتحاد الدولي لكرة القدم مبلغ 40 مليون دولار، للأندية مقابل السماح للاعبيها بالمشاركة في مونديال جنوب أفريقيا 2010.

وارتفع ذلك المبلغ حتى 70 مليون دولار في مونديال البرازيل 2014، قبل أن يتم مضاعفته في مونديال روسيا ليصل إلى 209 ملايين دولار.

وتتم إدارة هذا الملف عن طريق إحدى لجان الفيفا المختصة، وهي لجنة إدارة كرة القدم للمحترفين.

ينظر الفيفا في عدد اللاعبين المشاركين في كأس العالم من كل ناد، وعدد الأيام التي يقضيها كل لاعب في المونديال.

يبدأ الاتحاد الدولي لكرة القدم في احتساب المدة، قبل أسبوعين من مباراة الافتتاح، حتى اليوم التالي لمغادرة اللاعب، بعد إقصاء منتخب بلاده من النهائيات.

ولا يشترط الفيفا مشاركة اللاعب مع منتخب بلاده في المونديال، فبمجرد اختياره في القائمة النهائية للمنتخب، يحق للنادي الحصول على هذه الأموال.

ويتم تحويل الأموال في البداية إلى الاتحاد المحلي التابع له النادي، ومن ثمّ تدخل حسابه بعد انتهاء فعاليات كأس العالم.

ذكر موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم أن إجمالي عدد اللاعبين المختارين لتمثيل منتخبات بلادهم في مونديال روسيا 2018، بلغ 736 لاعبًا (32 منتخبًا×23 لاعبًا في كل فريق).

واحتسب الفيفا معدلًا تقريبيًا لمشاركة كل هؤلاء اللاعبين، بواقع 24500 يوم، بموجبها دفعت المؤسسة الدولية 8530 دولارًا عن كل لاعب يوميًا، ليصل المبلغ الإجمالي إلى 209 ملايين دولار.

وفي حال حدوث أي خلل أو خطأ في الحسابات، أو تأخير في إيداع الأموال لأكثر من ناد، يراجع الفيفا ذلك، ويدرس تفاصيل كل حالة بشكل منفصل، قبل اتخاذ قرار نهائي.

جاء ريال مدريد على رأس الأندية المستفيدة من أموال الفيفا في مونديال روسيا، حيث انتعشت خزينته بحوالي 3.96 مليون دولار، يليه مانشستر سيتي بـ3.78 مليون دولار.

وجاء تشلسي في المركز الثالث 3.52 مليون دولار، ثم برشلونة بـ3.19 مليون دولار، وباريس سان جيرمان خامسًا بـ3.16 مليون دولار.

ونال الهلال السعودي 1.81 مليون دولار، كأكثر الأندية العربية حصولًا على أموال الفيفا، يليه مواطنه أهلي جدة بـ1.61 مليون دولار، فالأهلي المصري بـ1.57 مليون دولار.

🌍 Clubs with the most players at World Cup 2018:

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Man CIty – 16

🇪🇸 Real Madrid – 15

🇪🇸 Barcelona – 14

🇫🇷 PSG – 12

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Spurs – 12

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Chelsea – 12

🇩🇪 Bayern – 11

🇮🇹 Juve – 11

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Man Utd – 11

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Leicester – 10 pic.twitter.com/CECmnos8IA

— Premier League Stuff (@EPLStuff) June 5, 2018