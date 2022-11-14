أكّدت المدير التنفيذي لإدارة الاتصال والإعلام في اللجنة العليا للمشاريع والإرث فاطمة النعيمي أن الإنجازات التي تحقّقت على طريق الإعداد لاستضافة كأس العالم قطر 2022، أبلغ رد على ما واجهته فرق العمل من انتقادات طوال رحلة متواصلة على مدى أكثر من 12 عامًا، لتنظيم النسخة الأولى من المونديال في العالم العربي.

وقالت النعيمي "تعرّضنا للعديد من الهجمات الإعلامية، التي لم نتأثر بها ولم تؤثر في جدّيتنا في العمل، وكنا نردّ على كل نقد بإنجاز جديد في رحلة التحضير للمونديال، مثل الإعلان عن جاهزية الملاعب ومرافق البطولة، أو استضافة البطولات للارتقاء بالعمليات التشغيلية، ومواصلة عملنا على الوجه الأكمل، في سبيل استضافة نسخة استثنائية من كأس العالم على أرض قطر".

وأوضحت النعيمي أن استضافة كأس العالم فرصة مثالية لتغيير التصورات النمطية عن قطر والمنطقة، مشدّدة على أن رحلة الإعداد للبطولة امتدّت لسنوات طويلة، ومن الطبيعي أن يواجه الفريق الكثير من التحديات.

وأشارت إلى أن هذه أول بطولة بهذا الحجم في المنطقة، ومعظم التحديات كانت جديدة من نوعها، مضيفة: "نجحنا في تخطي جميع التحديات، حتى تلك التي فاجأتنا ولم تكن في الحسبان؛ مثل جائحة كوفيد-19، فقد ساعدنا إعداد خطط بديلة على إكمال كل مشروعاتنا ضمن الجداول الزمنية المقرّرة."